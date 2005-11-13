Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дети леса 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Топ Гир (2002), 7 сезон

Киноафиша Сериалы Топ Гир Сезоны Сезон 7
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 13 ноября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 7-м сезоне шоу «Топ Гир» ребята отправляются на остров Мэн, чтобы протестировать Aston Martin V8 Vantage и сравнить его с BMW M6 и Porsche 911 Carrera 2S. Джереми тестирует также новый Porsche Cayman. Ричард рассказывает об истории британских гонок. Джеймс и Ричард играют с радиоуправляемыми машинками в натуральную величину, созданными на базе реальных автомобилей. Джереми тестирует Audi RS4, мчась на нем к вершине Вердонского ущелья во Франции, вступив в схватку со скоростным альпинистом. Затем ребята едут на мост Мило-Виадук во Франции на суперкарах по своему выбору (Джереми – на своем личном Ford GT, а Джеймс – на Ferrari F430 Spyder).

Рейтинг шоу

8.3
Оцените 20 голосов
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

График выхода всех сериалов
Гонка на острове Мэн The Isle of Man Race
Сезон 7 Серия 1
13 ноября 2005
RS4 против альпиниста The RS4 Against a Climber
Сезон 7 Серия 2
20 ноября 2005
Поездка на суперкаре The Supercar Road Trip
Сезон 7 Серия 3
27 ноября 2005
Старые итальянские суперкары The Old Italian Supercars
Сезон 7 Серия 4
4 декабря 2005
Бугатти и самолет The Bugatti and the Plane
Сезон 7 Серия 5
11 декабря 2005
NSX на Playstation The NSX on the Playstation
Сезон 7 Серия 6
27 декабря 2005
Спецэпизод на зимних Олимпийских играх Winter Olympics Special
Сезон 7 Серия 7
12 февраля 2006
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше