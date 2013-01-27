Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
Топ Гир (2002), 19 сезон

Top Gear 12+
Оригинальное название Season 19
Название Сезон 19
Премьера сезона 27 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 19-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 19-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми хочет тестировать автомобиль, который даже меньше, чем известный Peel P50, после чего испытать его на лондонских улицах. Тем временем Джеймс оседлал новейший Bentley Continental GT Speed на этапе ралли. Звезда «Родины» Дамиан Льюис стал звездой рубрики «Автомобиль по разумной цене». Новый сезон культового автомобильного шоу продолжился захватывающим путешествием по западной части США на трех суперкарах с передним расположением двигателя. По пути команда принимает участие в соревнованиях, воздушных атаках и гонках с сотрудниками правоохранительных органов.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

График выхода всех сериалов
Самый маленький автомобиль в мире World's Smallest Car
Сезон 19 Серия 1
27 января 2013
Путешествие по западу США Western USA Road Trip
Сезон 19 Серия 2
3 февраля 2013
Уэмбли в Милан Wembley to Milan
Сезон 19 Серия 3
10 февраля 2013
Сид Регби Cee'd Rugby
Сезон 19 Серия 4
17 февраля 2013
Автомобиль для пожилых людей Vehicle for the Elderly
Сезон 19 Серия 5
24 февраля 2013
Спецэпизод в Африке. Часть 1 Africa Special (1)
Сезон 19 Серия 6
3 марта 2013
Спецэпизод в Африке. Часть 2 Africa Special (2)
Сезон 19 Серия 7
10 марта 2013
