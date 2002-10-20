Топ Гир (2002), 1 сезон

Top Gear 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 1-м сезоне шоу «Топ Гир» команда тестирует Citroën Berlingo Multispace, изысканный Lamborghini Murciélago и семейный седан Mazda 6. Стиг знакомится с тремя быстрыми хетчбэками: Ford Focus RS, Honda Civic Type R и Subaru Impreza, а Джей Кей садится за руль недорогого автомобиля. Дэймон Хилл выбирает между Aston Martin Vanquish и Ferrari 575M Maranello. Стиг тестирует Honda NSX Type R, а Джереми водит Renault Vel Satis и Mercedes-Benz SL55 AMG. Тара Палмер-Томкинсон является приглашенной звездой, которая сядет за руль бюджетного автомобиля. Джейсон выясняет, любят ли дети суперкары, а Рик Парфитт становится следующим гостем.

Рейтинг шоу

8.3
Оцените 20 голосов
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Стиг обгоняет камеру контроля скорости Stig Outruns a Speed Camera
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2002
Автобус перепрыгивает не очень много мотоциклов A Bus Jumps Not-Very-Many Motorbikes
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2002
Бабушки делают пончики Grannies Do Donuts
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2002
Бабушки делают пончики The Mondeo Beats the Germans
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2002
Команда превращает Rover 800 в машину Бонда The Team Turns a Rover 800 Into a Bond Car
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2002
Бабушки учатся парковаться на ручном тормозе The Grannies Learn How to Handbrake Park
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2002
Команда находит самую быструю веру The Team Finds the Fastest Faith
Сезон 1 Серия 7
1 декабря 2002
Гамбон Корнер получил свое название Gambon Corner Gets Its Name
Сезон 1 Серия 8
8 декабря 2002
Полосатый Jaguar XJS The Stripped-Out Jaguar XJS
Сезон 1 Серия 9
22 декабря 2002
Команда находит самую быструю веру - снова The Team Finds Out the Fastest Faith - Again
Сезон 1 Серия 10
29 декабря 2002
