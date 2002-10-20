В 1-м сезоне шоу «Топ Гир» команда тестирует Citroën Berlingo Multispace, изысканный Lamborghini Murciélago и семейный седан Mazda 6. Стиг знакомится с тремя быстрыми хетчбэками: Ford Focus RS, Honda Civic Type R и Subaru Impreza, а Джей Кей садится за руль недорогого автомобиля. Дэймон Хилл выбирает между Aston Martin Vanquish и Ferrari 575M Maranello. Стиг тестирует Honda NSX Type R, а Джереми водит Renault Vel Satis и Mercedes-Benz SL55 AMG. Тара Палмер-Томкинсон является приглашенной звездой, которая сядет за руль бюджетного автомобиля. Джейсон выясняет, любят ли дети суперкары, а Рик Парфитт становится следующим гостем.