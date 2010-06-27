Топ Гир (2002), 15 сезон

Top Gear 12+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 27 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 15-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 15-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми тестирует новый Bentley Continental Supersports. Джеймс пытается подобраться к действующему вулкану в Исландии на пикапе Toyota Hilux (тот самый грузовик, на котором команда ездила на Северный полюс). Ричард прощается со старым автомобилем по разумной цене (Chevrolet Lacetti), похоронив его должным образом. Представлен новый автомобиль по разумной цене. Джереми тестирует Reliant Robin. Каждому парню вручили по 5000 фунтов стерлингов на покупку гоночной машины. В итоге Джеймс купил Mercedes-Benz 190E 2.3-16 Cosworth, Ричард — BMW M3 (версия E36), а Джереми — Ford Sierra Sapphire RS Cosworth.

Рейтинг шоу

8.3
Оцените 20 голосов
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Исландский вулкан Icelandic Volcano
Сезон 15 Серия 1
27 июня 2010
Дешевые спортивные салоны Cheap Sports Saloons
Сезон 15 Серия 2
4 июля 2010
Четырехдверные суперкары Four-Door Supercars
Сезон 15 Серия 3
11 июля 2010
Дома на колесах Motor Homes
Сезон 15 Серия 4
18 июля 2010
Почему Айртон Сенна был лучшим Why Ayrton Senna Was the Best
Сезон 15 Серия 5
25 июля 2010
Старые британские родстеры Old British Roadsters
Сезон 15 Серия 6
1 августа 2010
График выхода всех сериалов
