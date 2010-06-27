В 15-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми тестирует новый Bentley Continental Supersports. Джеймс пытается подобраться к действующему вулкану в Исландии на пикапе Toyota Hilux (тот самый грузовик, на котором команда ездила на Северный полюс). Ричард прощается со старым автомобилем по разумной цене (Chevrolet Lacetti), похоронив его должным образом. Представлен новый автомобиль по разумной цене. Джереми тестирует Reliant Robin. Каждому парню вручили по 5000 фунтов стерлингов на покупку гоночной машины. В итоге Джеймс купил Mercedes-Benz 190E 2.3-16 Cosworth, Ричард — BMW M3 (версия E36), а Джереми — Ford Sierra Sapphire RS Cosworth.