Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Топ Гир (2002), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Топ Гир
Киноафиша Сериалы Топ Гир Сезоны Сезон 12
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 2 ноября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 12-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми тестирует Porsche 911 GT2 и сравнивает его с Lamborghini Gallardo LP560-4. В попытке увидеть, насколько тяжело быть водителем грузовика, ребята приобрели грузовики (большие фуры, которые перевозят контейнеры). Затем они проходят ряд испытаний. Джереми тестирует новый Fiat 500 Abarth. Парни отправляются в США, чтобы испытать новое поколение маслкаров, после чего их ожидает эпическое путешествие из Сан-Франциско в соляные равнины Бонневилля в штате Юта. В поездке Джеймс водит новый Cadillac CTS-V, Джереми — новый Chevrolet Corvette ZR1, а Ричард — новый Dodge Challenger.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Грузовики Lorries
Сезон 12 Серия 1
2 ноября 2008
Маслкары Muscle Cars
Сезон 12 Серия 2
9 ноября 2008
Подержанный спортивный седан Second-Hand Sports Saloon
Сезон 12 Серия 3
16 ноября 2008
Экономичный пробег Economy Run
Сезон 12 Серия 4
23 ноября 2008
40 лет со дня рождения Феррари Дайтона 40th Birthday Ferrari Daytona
Сезон 12 Серия 5
30 ноября 2008
Коммунистические автомобили Communist Cars
Сезон 12 Серия 6
7 декабря 2008
Тесла Родстер Tesla Roadster
Сезон 12 Серия 7
14 декабря 2008
Спецэпизод во Вьетнаме Vietnam Special
Сезон 12 Серия 8
28 декабря 2008
График выхода всех сериалов
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Лавровый лист в конце мая и в июне засыпаю солью — радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для всех домохозяек
Только в 37 лет узнала, почему сотрудники птицефабрик никогда не берут яйца категории СО: дело оказалось совсем не в размере
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
Полярники на Южном полюсе сошли с ума и повторили сцену с топором: Кинг своим «Сиянием» предсказал будущее
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше