Топ Гир (2002), 3 сезон

Top Gear 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 октября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 3-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми отправляется в Детройт, чтобы проверить автомобиль Ford GT. Вернувшись в студию, команда изучает концепт-кар Ford Visos. Джереми едет на турбодизеле Volkswagen Lupo по трассе M25. Крутой парень из Ист-Энда Мартин Кемп становится гостем в рубрике «Автомобиль по разумной цене». Перед Стигом стоит задача разогнаться до 100 миль в час (160 километров в час) на HMS Invincible. Джереми начинает следующий выпуск с объявления о смерти Стига после трюка в предыдущем эпизоде, после чего представляет совершенно нового Стига, гоночный костюм которого белый, а не черный.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Команда убивает старого Стига The Team Kills Off Old Stig
Сезон 3 Серия 1
26 октября 2003
Команда встречает нового Стига The Team Meets New Stig
Сезон 3 Серия 2
2 ноября 2003
Хаммонд чуть не тонет Hammond Nearly Drowns
Сезон 3 Серия 3
9 ноября 2003
Ламбо The Lambos
Сезон 3 Серия 4
16 ноября 2003
Хайлюкс не умрет The Hilux Won't Die
Сезон 3 Серия 5
23 ноября 2003
Hilux все еще не умер The Hilux Still Won't Die
Сезон 3 Серия 6
7 декабря 2003
Выгорание большого Боффина The Big Boffin Burnout
Сезон 3 Серия 7
14 декабря 2003
Игра Top Gear Generation The Top Gear Generation Game
Сезон 3 Серия 8
21 декабря 2003
Денег не осталось There's No Money Left
Сезон 3 Серия 9
28 декабря 2003
