Топ Гир (2002), 14 сезон

Постер к 14-му сезону телешоу Топ Гир
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 15 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 14-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 14-м сезоне шоу «Топ Гир» парни отправились в Румынию на трех новых суперкарах с откидным верхом, чтобы найти лучшую трассу. Джереми выбирает Aston Martin DBS Volante, Ричард садится на Ferrari California, а Джеймс отдает предпочтение Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder. Джеймс проводит испытания двух самых мощных автомобилей BMW и Mercedes-Benz: BMW 760Li и Mercedes-Benz S63 AMG. Эрик Бана и Крис Эванс становятся приглашенными гостями в первом выпуске. Объявляется победитель автомобильной компании, которая выпускает отличные машины на протяжении многих лет. Джереми тестирует Hawk HF 3000.

Рейтинг шоу

8.3
Оцените 20 голосов
8.7 IMDb
Гранд Тур по Румынии Grand Tour of Romania
Сезон 14 Серия 1
15 ноября 2009
Электрический и амбициозный Electric Ambitious
Сезон 14 Серия 2
22 ноября 2009
Наибольшее количество отличных автомобилей The Greatest Number of Great Cars
Сезон 14 Серия 3
29 ноября 2009
Высокопроизводительные внедорожники High-Performance Off-Roaders
Сезон 14 Серия 4
6 декабря 2009
Популярнее, чем традиционное искусство More Popular Than Traditional Art
Сезон 14 Серия 5
20 декабря 2009
Спецэпизод в Боливии Bolivia Special
Сезон 14 Серия 6
27 декабря 2009
Самые дорогие дорожные испытания Most Expensive Road Tests
Сезон 14 Серия 7
3 января 2010
