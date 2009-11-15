В 14-м сезоне шоу «Топ Гир» парни отправились в Румынию на трех новых суперкарах с откидным верхом, чтобы найти лучшую трассу. Джереми выбирает Aston Martin DBS Volante, Ричард садится на Ferrari California, а Джеймс отдает предпочтение Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder. Джеймс проводит испытания двух самых мощных автомобилей BMW и Mercedes-Benz: BMW 760Li и Mercedes-Benz S63 AMG. Эрик Бана и Крис Эванс становятся приглашенными гостями в первом выпуске. Объявляется победитель автомобильной компании, которая выпускает отличные машины на протяжении многих лет. Джереми тестирует Hawk HF 3000.