Топ Гир (2002), 33 сезон

Постер к 33-му сезону телешоу Топ Гир
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 33
Название Сезон 33
Премьера сезона 30 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 33-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 33-м сезоне шоу «Топ Гир» Фредди Флинтофф, Крис Харрис и Пэдди Макгиннесс едут в путешествие по Таиланду на старых пикапах. Вернувшись в Великобританию, Крис тестирует Rimac Nevera, электрический двухместный автомобиль, который, по всей видимости, является самым быстрым автомобилем на планете. В следующем выпуске Крис, Фредди и Пэдди мчатся по немецкому автобану на трех новеньких потрясающих суперкарах от Ferrari, Pagani и Porsche. Кроме того, Пэдди решает самую сложную задачу на данный момент: всего за 2 месяца сделать из команды молодых гонщиков-любителей настоящих профессионалов автоспорта.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

График выхода всех сериалов
Выпуск 1 Episode 1
Сезон 33 Серия 1
30 октября 2022
Выпуск 2 Episode 2
Сезон 33 Серия 2
6 ноября 2022
Выпуск 3 Episode 3
Сезон 33 Серия 3
13 ноября 2022
Выпуск 4 Episode 4
Сезон 33 Серия 4
20 ноября 2022
Выпуск 5 Episode 5
Сезон 33 Серия 5
18 декабря 2022
