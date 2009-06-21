В 13-м сезоне шоу «Топ Гир» ребята принимают участие в эпической гонке друг против друга и движутся от Лондона до Эдинбурга, чтобы узнать, как выглядели гонки 60 лет назад. Джеймс берет красивый спортивный автомобиль Jaguar XK120, Ричард выбирает мотоцикл Vincent Black Shadow, а Джереми решил протестировать не такой уж старый, но недавно построенный паровоз Tornado, который представляет британские паровозы того времени. Джереми тестирует новый Lotus Evora. Стиг берет Ferrari FXX и устанавливает новый рекорд на тестовой трассе. Парни притворяются 17-летними подростками, пытаясь купить авто, которое подходит для начинающих водителей.