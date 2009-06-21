Меню
Топ Гир (2002), 13 сезон

Постер к 13-му сезону телешоу Топ Гир
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 21 июня 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 13-м сезоне шоу «Топ Гир» ребята принимают участие в эпической гонке друг против друга и движутся от Лондона до Эдинбурга, чтобы узнать, как выглядели гонки 60 лет назад. Джеймс берет красивый спортивный автомобиль Jaguar XK120, Ричард выбирает мотоцикл Vincent Black Shadow, а Джереми решил протестировать не такой уж старый, но недавно построенный паровоз Tornado, который представляет британские паровозы того времени. Джереми тестирует новый Lotus Evora. Стиг берет Ferrari FXX и устанавливает новый рекорд на тестовой трассе. Парни притворяются 17-летними подростками, пытаясь купить авто, которое подходит для начинающих водителей.

Рейтинг шоу

8.3
Оцените 20 голосов
Поезд, ягуар и мотоциклетная гонка Train, Jaguar, and Motorbike Race
Сезон 13 Серия 1
21 июня 2009
Идеальный автомобиль для 17-летнего подростка The Perfect Car for a 17 Year-old
Сезон 13 Серия 2
28 июня 2009
Маленькие автомобили по разумной цене Sensibly Priced Small Cars
Сезон 13 Серия 3
5 июля 2009
Гонка против штампа Race Against a Stamp
Сезон 13 Серия 4
12 июля 2009
Бюджетное заднеприводное купе A Budget Rear-Wheel Drive Coupe
Сезон 13 Серия 5
19 июля 2009
Бюджетный аукцион Budget Auction
Сезон 13 Серия 6
26 июля 2009
Реклама Фольксвагена Volkswagen Advertisement
Сезон 13 Серия 7
2 августа 2009
