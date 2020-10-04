Топ Гир (2002), 29 сезон

Постер к 29-му сезону телешоу Топ Гир
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 29
Название Сезон 29
Премьера сезона 4 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 29-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 29-м сезоне шоу «Топ Гир» Фредди Флинтофф, Крис Харрис и Пэдди Макгиннесс вновь порадуют зрителей своими автомобильными обзорами. У них появилась новая студия. Они также посещают Болтон, родной город Пэдди, чтобы протестировать три новых служебных автомобиля. А Крис тем временем выдвигается в Италию, чтобы провести тест-драйв роскошного суперкара Ferrari SF90. Трио также отправляется в путешествие по Йоркширу на классических суперкарах, а Фредди пытается разогнаться до 200 миль в час на стареньком «Ягуаре». Кроме того, тройка собирается на Кипр на арендованном автомобиле и пробуют новый захватывающий вид спорта – водные лыжи.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Серия 1 Episode 1
Сезон 29 Серия 1
4 октября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 29 Серия 2
11 октября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 29 Серия 3
18 октября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 29 Серия 4
25 октября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 29 Серия 5
1 ноября 2020
