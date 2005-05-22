Топ Гир (2002), 6 сезон

Top Gear 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 22 мая 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 6-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми тестирует Mercedes-Benz CLS55 AMG и Honda Element на дороге, после чего рассматривает новейший суперкар Maserati, MC12. Перед командой стоит задача купить 2-дверных автомобиля-купе любой марки, кроме Porsche, менее чем за 1500 фунтов стерлингов. Джеймс приобретает Jaguar XJS, Ричард — BMW 635 CSi, а Джереми — Mitsubishi Starion с турбонаддувом. Комик Джек Ди становится приглашенным гостем. Джеймс возвращается в 1970-е, когда делает обзор Maserati Bora, а также сравнивает немецкую и российскую версии британских спортивных автомобилей, Wiesmann MF3 и TVR Tuscan.

8.4
8.7 IMDb

Тойота Айго Футбол Toyota Aygo Football
Сезон 6 Серия 1
22 мая 2005
Дешевые 2-дверные купе Cheap 2-Door Coupés
Сезон 6 Серия 2
29 мая 2005
Бассейн Астон Swimming Pool Aston
Сезон 6 Серия 3
12 июня 2005
Матери Mothers
Сезон 6 Серия 4
19 июня 2005
Снайперы Snipers
Сезон 6 Серия 5
26 июня 2005
Из Лондона в Осло From London to Oslo
Сезон 6 Серия 6
3 июля 2005
Форд Транзит на Нюрбургринге Ford Transit at Nürburgring
Сезон 6 Серия 7
10 июля 2005
Исландия Iceland
Сезон 6 Серия 8
17 июля 2005
Водитель скутера Scootermen
Сезон 6 Серия 9
24 июля 2005
Внедорожные игрушки Off-Road Toys
Сезон 6 Серия 10
31 июля 2005
Бычий бег Bull Run
Сезон 6 Серия 11
7 августа 2005
