Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Топ Гир (2002), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Топ Гир
Киноафиша Сериалы Топ Гир Сезоны Сезон 4
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 мая 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 4-м сезоне шоу «Топ Гир» проходит эпическая гонка. Ричард и Джеймс отправляются на поезде из Англии во французский город Монте-Карло. Поезд едет со скоростью 320 километров в час, в то время как Джереми движется на Aston Martin DB9. Джеймс тестирует City Rover, а Джереми – Lotus Exige и бросает вызов вертолету Apache. Ричард отвечает на вопрос, может ли монахиня управлять грузовиком, и тестирует автомобиль Cadillac Escalade. Джеймс тем временем тестирует Ford FAB-1, автомобиль, который был представлен в новом фильме «Громовые птицы». Джереми исследует новый Mercedes-Benz SLR McLaren.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Ровер СитиРовер Rover CityRover
Сезон 4 Серия 1
9 мая 2004
Mercedes-Benz SLR McLaren, Alfa Romeo 166, Cadillac Escalade
Сезон 4 Серия 2
16 мая 2004
Porsche 911 GT3 RS, Ferrari 360 Challenge Stradale, 1968 Dodge Charger 440 R/T
Сезон 4 Серия 3
23 мая 2004
Автомобильный дартс Car Darts
Сезон 4 Серия 4
30 мая 2004
Хаммонд поражен молнией Hammond Gets Struck by Lightning
Сезон 4 Серия 5
6 июня 2004
Renault Clio 182, Jaguar XJS, Nissan Cube
Сезон 4 Серия 6
13 июня 2004
Mercedes CL 65 AMG, Spyker C8 Spyder
Сезон 4 Серия 7
11 июля 2004
Ford GT, Toyota Prius, Maserati Quattroporte
Сезон 4 Серия 8
18 июля 2004
Лучший кабриолет Best Convertible
Сезон 4 Серия 9
25 июля 2004
Олимпийские соревнования по прыжкам в длину The Olympic Long Jump Challenge
Сезон 4 Серия 10
1 августа 2004
График выхода всех сериалов
Узнал, как в СССР гладили одежду без утюга – попробовал и округлил глаза: вышло не хуже, чем с дорогущим отпаривателем
Почему в СССР все пододеяльники были с ромбом посередине, а сейчас — нет: секрет, который к моде не имеет отношения
Томаты на подоконнике отказывались разродиться, но я нашла причину — теперь урожай гуще, чем у бабушки на даче
После титров мини-детектива Netflix с оценкой 7.6 у меня началась ломка: «3 серии болтовни, но я залип и даже забыл про еду»
Идею «Маши и Медведя» создатель мультика подсмотрел у американцев, а вот кто стал реальным прототипом озорной девочки
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
Что должно умереть – умереть не может: 3 сезон «Дома дракона» в гробу видал книги Мартина – звезда проболталась, что на канон плевать
«Значит так, братцы-кролики» — проходим тест на знание цитат из «Места встречи»: набрать 7 из 7 не у каждого получится
«Полюбить — так королеву», пройти тест — так на «отлично»: спорим, не угадаете все 7 советских фильмов по первому кадру?
Второй сезон сериала по «Оно» покажет то, чего в книге не было: Кинг уже дал добро — Пеннивайз окончательно сорвется с цепи
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше