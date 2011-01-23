Топ Гир (2002), 16 сезон

Top Gear 12+
Премьера сезона 23 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 16-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 16-м сезоне шоу «Топ Гир» на треке Джеймс ведет Ariel Atom с двигателем V8 и разгоном до 100 километров в час менее чем за 2,3 секунды. Способен ли автомобиль достичь скорости 60 миль в час? Джереми берет в эксплуатацию бюджетную машину, которую может себе позволить каждый, – Skoda Yeti и подвергает ее довольно необычным испытаниям. Джон Бишоп становится приглашенным гостем первого выпуска. Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй сойдутся лицом к лицу со своими коллегами из австралийского проекта. Джереми отправляется на испытательный трек в новом Ferrari 599 GTO, а еще один знаменитый гость тестирует автомобиль по разумной цене.

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Дорожный тест Йети Yeti Road Test
Сезон 16 Серия 1
23 января 2011
Автомобильный пепел The Motoring Ashes
Сезон 16 Серия 2
30 января 2011
Большая албанская поездка Big Albanian Road Trip
Сезон 16 Серия 3
6 февраля 2011
Дешевые подержанные кабриолеты Cheap Second-Hand Convertibles
Сезон 16 Серия 4
13 февраля 2011
Снежный комбайн Snowbine Harvester
Сезон 16 Серия 5
20 февраля 2011
Суперкар 80-х Нирвана 80s Supercar Nirvana
Сезон 16 Серия 6
27 февраля 2011
