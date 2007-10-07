Топ Гир (2002), 10 сезон

Top Gear 12+
Премьера сезона 7 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 10-м сезоне шоу «Топ Гир» команда говорит об одной из самых нелепых проблем с возвращением автомобилей-амфибий – на этот раз Джереми отказывается от «Игрушечной лодки» в пользу пикапа Nissan, который он называет «Ниссанк». Тем временем Джеймс реанимирует свою парусную лодку Triumph Herald, а Ричард модифицирует другой Volkswagen Vanagon, который он называет «Дамперван», и они едут на своих машинах из Сидкапа в Дувр, прежде чем попытаться пересечь Ла-Манш. Джереми и Ричард соревнуются в драг-рейсинге на полмили на Audi R8 и Porsche 911 Carrera 2S. Участник группы Rolling Stones Ронни Вуд становится приглашенным гостем третьего выпуска.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Лучшие автомобильные дороги в Европе The Best Driving Roads in Europe
Сезон 10 Серия 1
7 октября 2007
Пересечение Ла-Манша Crossing the Channel
Сезон 10 Серия 2
14 октября 2007
Реактивный истребитель Тайфун Typhoon Jet Fighter
Сезон 10 Серия 3
28 октября 2007
Спецэпизод в Ботсване Botswana Special
Сезон 10 Серия 4
4 ноября 2007
Самый быстрый способ пересечь Лондон Fastest Way Across London
Сезон 10 Серия 5
11 ноября 2007
Гонки на автодомах Motorhome Racing
Сезон 10 Серия 6
18 ноября 2007
Британские автомобили Leyland The British Leyland Cars
Сезон 10 Серия 7
25 ноября 2007
Воксхолл VXR8 Vauxhall VXR8
Сезон 10 Серия 8
2 декабря 2007
24-часовая гонка The 24-Hour Race
Сезон 10 Серия 9
9 декабря 2007
3 машины в Испании 3 Cars in Spain
Сезон 10 Серия 10
23 декабря 2007
