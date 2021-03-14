Топ Гир (2002), 30 сезон

Top Gear 12+
Оригинальное название Season 30
Название Сезон 30
Премьера сезона 14 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 30-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 30-м сезоне шоу «Топ Гир» Крис отправляется на трассу, чтобы испытать мощный автомобиль Lamborghini, гибрид Sian. Затем команда тестирует лучшие машины легендарного агента Джеймса Бонда, в частности – знаменитый Aston Martin DB5. Фредди и гоночный автомобиль Extreme E. В это время Крис и Пэдди проводят тест-драйв новенького Ferrari и сравнивают эту машину со старой Alfa. Также Фредди, Крис и Пэдди отправляются в путешествие по дикому Шотландскому нагорью на новых Land Rover Defender, Mercedes G-Wagen и Ariel Nomad. Они собираются выяснить, какая из этих машин окажется лучшим внедорожником.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Серия 1 Episode 1
14 марта 2021
Серия 2 Episode 2
21 марта 2021
Серия 3 Episode 3
28 марта 2021
Серия 4 Episode 4
4 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
11 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
18 апреля 2021
Серия 7 Episode 7
25 апреля 2021
Серия 8 Episode 8
2 мая 2021
Серия 9 Episode 9
9 мая 2021
Серия 10 Episode 10
16 мая 2021
