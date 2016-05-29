Топ Гир (2002), 23 сезон

Постер к 23-му сезону телешоу Топ Гир
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 23
Название Сезон 23
Премьера сезона 29 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 23-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 23-м сезоне шоу «Топ Гир» новыми ведущими проекта становятся Крис Эванс, Мэтт Леблан и Стиг. Команда тестирует Dodge Viper ACR и сравнивает его с Corvette Z06 Stingray. Мэтт пытается объездить новый Ariel Nomad. На этой неделе Мэтт, Крис и Эдди Джордан вместе с музыкантами Шарлин Спитери, Стивом и Тини Темпа отправятся в финальное испытание внедорожника по дикой Южной Африке. Вернувшись на трассу, суперзвезда «Формулы-1» Дженсон Баттон прокатит Криса на McLaren 675LT, а актер Дэмиан Льюис примет участие в проекте в качестве приглашенного гостя. Криса Эванса неслабо укачает, когда он отправится прокатиться с Сабиной Шмитц в новой Audi R8.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Серия 1 Episode 1
Сезон 23 Серия 1
29 мая 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 23 Серия 2
5 июня 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 23 Серия 3
12 июня 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 23 Серия 4
19 июня 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 23 Серия 5
26 июня 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 23 Серия 6
3 июля 2016
