Топ Гир (2002), 25 сезон

Top Gear 12+
Оригинальное название Season 25
Премьера сезона 25 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 25-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 25-м сезоне шоу «Топ Гир» Мэтт, Крис и Рори Рид отправляются в путешествие по Дикому Западу на новейших спортивных автомобилях V8 от McLaren, Jaguar и Ford. Роб Брайдон преодолевает трассу на быстрой машине по разумной цене. Мэтт Леблан и Крис Харрис отправляются в калифорнийские леса, чтобы испытать внедорожики и устроить настоящую охоту на снежного человека. Рори Рид устраивает гонки с камерой заднего вида, а Крис тестирует новый McLaren 720S. Ли Мак является приглашенным гостем, который сядет за руль автомобиля по разумной цене. Заем Мэтт и Крис покупают подержанные спортивные автомобили на аукционе для большого путешествия по Хонсю.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Серия 1 Episode 1
Сезон 25 Серия 1
25 февраля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 25 Серия 2
4 марта 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 25 Серия 3
11 марта 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 25 Серия 4
18 марта 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 25 Серия 5
25 марта 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 25 Серия 6
1 апреля 2018
