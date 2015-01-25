Топ Гир (2002), 22 сезон

Постер к 22-му сезону телешоу Топ Гир
Top Gear 12+
Оригинальное название Season 22
Название Сезон 22
Премьера сезона 25 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 22-й сезон телешоу «Топ Гир»

В 22-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми передвигается на фургоне, Джеймс ездит на автомобиле, Ричард – и вовсе на велосипеде, а Стиг использует общественный транспорт в поездках по Санкт-Петербургу. Эд Ширан становится приглашенным гостем первого выпуска, а Ричард тестирует новый Lamborghini Huracan. Затем ребята отправляются в путешествие по северной территории Австралии на BMW M6 Gran Coupe, Bentley Continental GT v8 и Nissan GT-R. Джеймс и Джереми погружаются в историю Peugeot, Ричард сравнивает новый Porsche Cayman GTS с новым Corvette. А новый гибрид гиперкара LaFerrari мощностью 950 лошадиных сил попадает в категорию бюджетных авто.

Рейтинг шоу

8.4
Оцените 21 голос
8.7 IMDb

Список серий телешоу Топ Гир

Спецэпизод в Патагонии Patagonia Special
Сезон 22 Серия 1
25 января 2015
Гонка по Санкт-Петербургу Race Across St. Petersburg
Сезон 22 Серия 2
1 февраля 2015
Австралийское дорожное путешествие Australian Road Trip
Сезон 22 Серия 3
8 февраля 2015
Самодельная машина скорой помощи Homemade Ambulance
Сезон 22 Серия 4
15 февраля 2015
М3 против i8 M3 vs. i8
Сезон 22 Серия 5
22 февраля 2015
История Пежо History of Peugeot
Сезон 22 Серия 6
1 марта 2015
Lexus RC F Coupe
Сезон 22 Серия 7
8 марта 2015
Мировой ралли-кросс World Rallycross
Сезон 22 Серия 8
8 марта 2015
