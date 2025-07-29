Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Новости

Новости о сериале «Доктор Кто»

Новости о сериале «Доктор Кто» Вся информация о сериале
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы Дважды в одну реку войти можно, если проявить достаточно находчивости.
Написать
29 июля 2025 10:35
Шути Гатва путешествует по разным эпохам в трейлере нового «Доктора Кто»
Шути Гатва путешествует по разным эпохам в трейлере нового «Доктора Кто» Сезон стартует в мае.
Написать
25 марта 2024 12:16
Первый чернокожий Повелитель времени: вышел тизер «Доктора Кто» во главе с Шути Гатвой
Первый чернокожий Повелитель времени: вышел тизер «Доктора Кто» во главе с Шути Гатвой Также объявлена дата премьеры новых серий.
Написать
27 декабря 2023 17:15
5 новых фильмов и сериалов, которые создадут новогоднее настроение
5 новых фильмов и сериалов, которые создадут новогоднее настроение Настраиваемся на праздничный лад без Кевина и заливной рыбы, но с Эдди Мерфи, Дженнифер Гарнер и Романом Полански.
Написать
7 декабря 2023 18:00
«Доктор Кто» получил специальный трейлер в честь своего 60-летия
«Доктор Кто» получил специальный трейлер в честь своего 60-летия Также представлен отрывок из предстоящего спецэпизода.
Написать
24 ноября 2023 16:01
Спецэпизоды «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом получили даты выхода и новый трейлер
Спецэпизоды «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом получили даты выхода и новый трейлер Пора снова войти в ТАРДИС.
Написать
26 октября 2023 18:00
Начались съемки пятнадцатого сезона «Доктора Кто»
Начались съемки пятнадцатого сезона «Доктора Кто» Четырнадцатый сезон выйдет лишь в 2024 году.
Написать
24 октября 2023 16:13
Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер юбилейных спецвыпусков «Доктора Кто»
Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер юбилейных спецвыпусков «Доктора Кто» В ролике раскрыта личность антагониста Нила Патрика Харриса.
Написать
25 сентября 2023 14:33
Шоураннер «Доктора Кто» присоединился к забастовке голливудских сценаристов
Шоураннер «Доктора Кто» присоединился к забастовке голливудских сценаристов Британский кинематографист заявил, что полностью солидарен со своими американскими коллегами.
Написать
15 июня 2023 15:10
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории»
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории» На этой неделе стриминги предлагают стать кинозвездой или итальянским священником, а также ликвидировать последствия катастрофы.  
Написать
2 июня 2023 15:00
Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер специальных серий «Доктора Кто»
Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер специальных серий «Доктора Кто» Создатели сериала также объявили официальные названия трех новых серий.
Написать
16 мая 2023 15:28
Вайб 60-х: Шути Гатва предстал в новом образе Пятнадцатого Доктора Кто
Вайб 60-х: Шути Гатва предстал в новом образе Пятнадцатого Доктора Кто Телеканал BBC намекнул на одну из новых эпох, которые предстоит посетить путешественнику во времени.
Написать
21 апреля 2023 14:58
Сериал «Доктор Кто» получит спин-офф
Сериал «Доктор Кто» получит спин-офф Ответвление будет посвящено организации UNIT.
Написать
16 марта 2023 17:12
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей» На этой неделе стриминги предлагают посадить за решетку амбициозного маньяка, раскрыть дело в Америке 1930-х и разобраться в чувствах к бывшим возлюбленным. 
Написать
10 марта 2023 15:00
Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца
Что иностранцы смотрят на Рождество: 6 фильмов от англичанина и американца Мы каждый год пересматриваем «Иронию судьбы», а какие фильмы ассоциируются с зимними праздниками в США и Англии?
Написать
26 декабря 2022 13:31
Дэвид Теннант противостоит злодею Нилу Патрику Харрису в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто»
Дэвид Теннант противостоит злодею Нилу Патрику Харрису в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто» Также в ролике появился пятнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы.
Написать
26 декабря 2022 10:36
Шути Гатва впервые предстал в образе нового Доктора Кто
Шути Гатва впервые предстал в образе нового Доктора Кто Студия BBC также показала совместную фотографию актера со своей экранной напарницей Милли Гибсон.
Написать
20 декабря 2022 15:20
Начались съемки четырнадцатого сезона «Доктора Кто» во главе с Шути Гатвой
Начались съемки четырнадцатого сезона «Доктора Кто» во главе с Шути Гатвой Новые серии шоу выйдут на экраны в конце 2023 года.
Написать
7 декабря 2022 14:26
Компаньонку Доктора Кто в исполнении Шути Гатвы сыграет Милли Гибсон
Компаньонку Доктора Кто в исполнении Шути Гатвы сыграет Милли Гибсон Первые серии с новым ведущим актерским дуэтом выйдут на экраны в конце 2023 года.
Написать
21 ноября 2022 14:10
Дэвид Теннант поделился впечатлениями от возвращения к образу Доктора Кто
Дэвид Теннант поделился впечатлениями от возвращения к образу Доктора Кто Актер боялся, что ему будет сложно вновь войти в ритм сериала.
Написать
25 октября 2022 11:57
Четырнадцатый: состоялось возвращение Дэвида Теннанта к роли Доктора Кто
Четырнадцатый: состоялось возвращение Дэвида Теннанта к роли Доктора Кто Создатели шоу обещают, что впереди фанатов ждет еще много подобных сюрпризов.
Написать
24 октября 2022 14:58
Джоди Уиттакер готовится к своей финальной битве в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто»
Джоди Уиттакер готовится к своей финальной битве в трейлере спецвыпуска «Доктора Кто» Новый эпизод сериала о путешественнике во времени станет для актрисы последним.
Написать
10 октября 2022 12:43
Мэтт Смит: лучшие роли в карьере актера
Мэтт Смит: лучшие роли в карьере актера Он исполняет одну из главных ролей в «Доме Дракона».
Написать
25 августа 2022 14:22
Нил Патрик Харрис сыграет «величайшего врага Доктора Кто»
Нил Патрик Харрис сыграет «величайшего врага Доктора Кто» Появилось первое промофото с новым персонажем.
Написать
14 июня 2022 12:01
Джоди Уиттакер назвала любимый эпизод «Доктора Кто» со своим участием
Джоди Уиттакер назвала любимый эпизод «Доктора Кто» со своим участием Выбор оказался весьма предсказуемым. 
Написать
6 января 2022 14:08
Застряли во временной петле: вышел трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто»
Застряли во временной петле: вышел трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто» До премьеры остаются считанные дни. 
Написать
28 декабря 2021 15:20
Следующий шоураннер «Доктора Кто» поведал, что поиски преемника Джоди Уиттакер уже идут
Следующий шоураннер «Доктора Кто» поведал, что поиски преемника Джоди Уиттакер уже идут Он опроверг слухи о том, что на роль нового Доктора выбран Олли Александр.
Написать
23 декабря 2021 13:19
Компания BBC выпустила трейлер и постер новогодней серии «Доктора Кто»
Компания BBC выпустила трейлер и постер новогодней серии «Доктора Кто» Далеки попытаются разрушить всеобщие новогодние планы и испортить праздники.
Написать
14 декабря 2021 11:32
Стало известно, когда выйдет последний эпизод «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер
Стало известно, когда выйдет последний эпизод «Доктора Кто» с Джоди Уиттакер До расставания почти год. 
Написать
19 ноября 2021 16:27
Джоди Уиттакер рассказала, какой совет дал ей Дэвид Теннант в связи с «Доктором Кто»
Джоди Уиттакер рассказала, какой совет дал ей Дэвид Теннант в связи с «Доктором Кто» Актриса поделилась словами напутствия своего коллеги.
Написать
2 ноября 2021 14:02
Появились новые кадры и отрывок из предстоящей серии «Доктора Кто»
Появились новые кадры и отрывок из предстоящей серии «Доктора Кто» Создатели продолжают знакомить с персонажами нового сезона. 
Написать
27 октября 2021 14:05
На новых кадрах из тринадцатого сезона «Доктора Кто» показали инопланетянина, похожего на Чубакку
На новых кадрах из тринадцатого сезона «Доктора Кто» показали инопланетянина, похожего на Чубакку Шерстяного монстра зовут Карваниста.
Написать
21 октября 2021 15:00
Появился трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто», который станет последним для Джоди Уиттакер
Появился трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто», который станет последним для Джоди Уиттакер В ролике знакомят с новыми героями и обещают возвращение хорошо знакомых. 
Написать
18 октября 2021 13:22
Тринадцатый сезон «Доктора Кто» получил новый тизер и дату релиза
Тринадцатый сезон «Доктора Кто» получил новый тизер и дату релиза Прощальный сезон Джоди Уиттакер оказался ближе, чем можно было представить. 
Написать
11 октября 2021 14:08
В 2023 году шоураннером «Доктора Кто» станет Расселл Т Дэвис, занимавшийся возрождением сериала в 2005-м
В 2023 году шоураннером «Доктора Кто» станет Расселл Т Дэвис, занимавшийся возрождением сериала в 2005-м Он покинул шоу в 2009-м. 
Написать
27 сентября 2021 10:03
7 гениальных британских сериалов на все времена
7 гениальных британских сериалов на все времена Словосочетание «британский сериал» практически стало нарицательным, потому что сразу же можно ожидать качественную историю, отличную актерскую игру и тонкую режиссуру. Сценарии и идеи британских шоу покупают их американские и европейские коллеги, например, как это было с проектами «Бесстыжие», «Убийство на пляже» и всеми любимым «Шерлоком». Кстати, о последнем мы решили не писать, так как будем утверждать очевидное, а вот вспомнить о том, что когда-то «Доктор Кто» был гениальным сериалом, все-таки надо. 
Написать
3 июня 2021 17:19
«Кто хочет жить вечно?» Новая квир-драма «Это грех» от Рассела Т. Дэвиса
«Кто хочет жить вечно?» Новая квир-драма «Это грех» от Рассела Т. Дэвиса Британские идеалисты, романтики и гедонисты в разгар эпидемии СПИДа.  
Написать
19 января 2021 13:40
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов
От «Черного зеркала» до «Эйфории»: 7 рождественских спецвыпусков популярных сериалов Зимние праздники не за горами. С наступлением декабря стриминги традиционно вываливают на зрителей тонны тематического контента. Пусть и редко, но в этом неиссякаемом потоке встречаются жемчужины. К примеру, на платформе HBO Max состоялось долгожданное возвращение «Эйфории».
Написать
11 декабря 2020 13:57
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
За 15 лет даже в хоррорах не переплюнули: 3 самых кровавых смерти в сериале «Спартак»
Даже мэтры российского кино не осилили сценарий фильма «Груз 200»: вот кто отказался сниматься в хите Балабанова
В СССР сняли «Вишневый сад» за три рубля — получился фильм на века: а на эту экранизацию Чехова ушли $2,5 млн — и все впустую
А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно
Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше