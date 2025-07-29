Словосочетание «британский сериал» практически стало нарицательным, потому что сразу же можно ожидать качественную историю, отличную актерскую игру и тонкую режиссуру. Сценарии и идеи британских шоу покупают их американские и европейские коллеги, например, как это было с проектами «Бесстыжие», «Убийство на пляже» и всеми любимым «Шерлоком». Кстати, о последнем мы решили не писать, так как будем утверждать очевидное, а вот вспомнить о том, что когда-то «Доктор Кто» был гениальным сериалом, все-таки надо.