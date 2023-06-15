Шоураннер «Доктора Кто» присоединился к забастовке голливудских сценаристов

Шоураннер британского фантастического сериала «Доктор Кто» Расселл Т. Дэвис объявил о том, что присоединился к забастовке Гильдии сценаристов Америки (WGA), выступив на лондонской акции солидарности сценаристов всего мира.

В последующем интервью для Deadline он сказал, что проблемы, послужившие причиной для начала забастовки, были созданы не голливудскими продюсерами, а некомпетентными высшими должностными лицами:

«В них и кроется вся проблема. Нам нужно от них избавиться».

По словам Дэвиса, забастовка должна быть прекращена только тогда, когда условия сотрудничества между студиями и сценаристами станут «гуманными». Он также отметил, что принял участие в акции солидарности по причине того, что проблемы, с которыми столкнулся Голливуд, в будущем могут поразить и британскую киноиндустрию:

«Я знаю, что то, что происходит в Америке, происходит и здесь. Эти проблемы будут развиваться таким же образом. Акция призвана показать нашу солидарность с американскими сценаристами. Некоторые из них голодают и работают на двух работах, чтобы обслуживать систему. Это неправильно, с этим надо бороться, поэтому я на стороне протестующих».

Вместе с тем Дэвис признал, что британские кинематографисты в данный момент вынуждены ограничиваться полумерами:

«Я хотел бы, чтобы мы могли устроить полноценную забастовку, но повторная забастовка в этой стране незаконна. Это позор, я бы присоединился к такой акции. Но мы делаем все, что в наших силах. Мы выстраиваемся в очереди и публикуем хэштеги. Влияет ли это на что-нибудь? Понятия не имею».

Согласно законам Великобритании, профсоюз не может объявлять забастовки от имени другого профсоюза. По этой причине Гильдия сценаристов Великобритании (WGGB) не может присоединиться к акции WGA.