Сериал «Доктор Кто» получит спин-офф

О планах расширения вселенной «Доктора Кто» известно с января этого года, а теперь появились подробности ближайшего спин-оффа. Согласно Deadline, в данный момент в активной разработке находится ответвление, посвященное деятельности старинной организации UNIT. Подразделение фигурирует в мифологии телевизионной франшизы более 50 лет и занимается вопросами внеземных угроз.

В центре сюжета безымянного сериала окажется одна из союзниц Доктора и глава UNIT Кейт Стюарт в исполнении Джеммы Редгрейв. Предстоящий сериал расскажет о ее сольных приключениях. До этого актриса появлялась в десяти сериях основного шоу и будет задействована по меньшей мере в одном из спецэпизодов с участием Дэвида Теннанта.

Сериал про UNIT не единственный спин-офф, который войдет в расширенную вселенную «Доктора Кто». Исходя из комментариев шоураннера Рассела Т. Дэвиса, сейчас на рассмотрении находится ряд других идей.

Съемки четырнадцатого сезона, где образ повелителя пространства и времени воплотит звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва, идут с декабря 2022 года. Прошлой осенью канал BBC объявил о масштабном партнерстве с Disney. Теперь везде, кроме Великобритании, сериал будет транслироваться на стриминге Disney+. Взамен семейная корпорация поможет с финансированием.