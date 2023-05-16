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Киноафиша Новости Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер специальных серий «Доктора Кто»

Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер специальных серий «Доктора Кто»

16 мая 2023 15:28
Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер специальных серий «Доктора Кто»

Создатели сериала также объявили официальные названия трех новых серий.

Телеканал BBC представил трейлер трехсерийного спецвыпуска научно-фантастического сериала «Доктор Кто», приуроченного к 60-летинему юбилею шоу. Кроме того, канал объявил официальные названия новых эпизодов: The Star Beast («Звездный зверь»), Wild Blue Yonder («Дикая голубизна вон там») и The Giggle («Хихиканье»).

Главные роли в спецвыпуске исполнили Дэвид Теннант («Благие знамения») и Кэтрин Тейт («Офис»). К ним также присоединились Ясмин Финни («Трепет сердца») и Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»).

Новый трейлер начинается с того, что Донна (Тейт), забывшая обо всех совместных приключениях с Доктором (Теннант), пытается вспомнить его. Тем временем путешественник во времени возвращается на Землю и становится свидетелем того, как на планету падает инопланетный корабль. В следующих кадрах внеземные захватчики начинают атаку на человечество. Вскоре на экране появляется таинственный злодей (Харрис) в экстравагантном костюме, намеревающийся свести Доктора и всех людей с ума. Герой говорит, что его новый противник «смеется над всей человеческой расой». В конце ролика неожиданно появляется коварный космический диктатор Бип-Мип, принимающий облик безобидного пушистого зверька. Ранее этот персонаж появлялся в комиксах по франшизе «Доктор Кто».

Шоураннером спецвыпуска выступает Расселл Т. Дэвис, ранее работавший над сериалами «Годы» и «Это грех». После выхода трех эпизодов с участием Теннанта роль Доктора Кто перейдет к актеру Шути Гатве («Сексуальное просвещение»), герой которого вновь отправится на исследование различных эпох и планет в компании своей напарницы Руби Сандей в исполнении Милли Гибсон («Улица коронации»).

Премьера спецвыпуска «Доктора Кто» состоится на BBC 23 ноября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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