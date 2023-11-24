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Киноафиша Новости «Доктор Кто» получил специальный трейлер в честь своего 60-летия

«Доктор Кто» получил специальный трейлер в честь своего 60-летия

24 ноября 2023 16:01
«Доктор Кто» получил специальный трейлер в честь своего 60-летия

Также представлен отрывок из предстоящего спецэпизода.

Культовому британскому научно-фантастическому сериалу «Доктор Кто» в этом году исполняется 60 лет, в связи с чем создатели подготовили зрителям массу подарков. Так, 25 ноября, 2 декабря и 9 декабря выйдут специальные праздничные эпизоды шоу, в которых к заглавной роли вернется любимец публики Дэвид Теннант. В преддверии премьеры первого спецвыпуска был представлен захватывающий трейлер, в котором отражена история знаменитого сериала. Ролик получил название «Приключение длиной в жизнь».

В трейлере Пол МакГэнн, сыгравший Восьмого доктора, говорит:

«60 лет могут пролететь как 60 секунд».

В видео фигурируют отрывки со всеми пятнадцатью Докторами, включая Шути Гатву, который полноценно предстанет в этом образе в четырнадцатом сезоне. Он стартует в 2024 году. Кроме того, в прошлом месяце начались съемки пятнадцатого сезона. Компаньонкой Доктора в исполнении Гатвы станет Руби Сандей (Милли Гибсон).

Также в трейлере есть колоризированные отрывки из эпохи первых двух Докторов, когда сериал снимался в черно-белом формате.

Вместе с тем появился отрывок из первого спецэпизода, в котором Донна Ноубл и ее дочь встречаются со звездным зверем Бип-мипой.

Фото: BBC
Елена Королева
Елена Королева
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