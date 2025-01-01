Меню
О сериале
Сезоны
Доктор Кто
Сезоны
Доктор Кто, список сезонов
Doctor Who
12+
Год выпуска
2005
Страна
Великобритания
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
BBC One
Рейтинг сериала
8.1
15
голосов
8.5
IMDb
Список сезонов сериала «Доктор Кто»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
26 марта 2005 - 18 июня 2005
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
15 апреля 2006 - 8 июля 2006
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
31 марта 2007 - 30 июня 2007
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
5 апреля 2008 - 5 июля 2008
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
3 апреля 2010 - 26 июня 2010
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
23 апреля 2011 - 1 октября 2011
Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов
1 сентября 2012 - 18 мая 2013
Сезон 8 / Season 8
12 эпизодов
23 августа 2014 - 8 ноября 2014
Сезон 9 / Season 9
12 эпизодов
19 сентября 2015 - 5 декабря 2015
Сезон 10 / Season 10
12 эпизодов
15 апреля 2017 - 1 июля 2017
Сезон 11 / Season 11
10 эпизодов
7 октября 2018 - 9 декабря 2018
Сезон 12 / Season 12
10 эпизодов
1 января 2020 - 1 марта 2020
Сезон 13 / Season 13
7 эпизодов
31 октября 2021 - 1 января 2022
