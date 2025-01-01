Меню
Доктор Кто, список сезонов

Doctor Who 12+
Год выпуска 2005
Страна Великобритания
Эпизод длится 50 минут
Телеканал BBC One

Рейтинг сериала

8.1
8.5 IMDb
Список сезонов сериала «Доктор Кто»
Доктор Кто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 26 марта 2005 - 18 июня 2005
 
Доктор Кто - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 15 апреля 2006 - 8 июля 2006
 
Доктор Кто - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 31 марта 2007 - 30 июня 2007
 
Доктор Кто - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов 5 апреля 2008 - 5 июля 2008
 
Доктор Кто - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов 3 апреля 2010 - 26 июня 2010
 
Доктор Кто - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов 23 апреля 2011 - 1 октября 2011
 
Доктор Кто - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов 1 сентября 2012 - 18 мая 2013
 
Доктор Кто - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
12 эпизодов 23 августа 2014 - 8 ноября 2014
 
Доктор Кто - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
12 эпизодов 19 сентября 2015 - 5 декабря 2015
 
Доктор Кто - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
12 эпизодов 15 апреля 2017 - 1 июля 2017
 
Доктор Кто - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
10 эпизодов 7 октября 2018 - 9 декабря 2018
 
Доктор Кто - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
10 эпизодов 1 января 2020 - 1 марта 2020
 
Доктор Кто - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
7 эпизодов 31 октября 2021 - 1 января 2022
 
