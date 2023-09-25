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Киноафиша Новости Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер юбилейных спецвыпусков «Доктора Кто»

Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер юбилейных спецвыпусков «Доктора Кто»

25 сентября 2023 14:33
Дэвид Теннант возвращается: вышел трейлер юбилейных спецвыпусков «Доктора Кто»

В ролике раскрыта личность антагониста Нила Патрика Харриса.

Британский телевещатель BBC представил полноценный трейлер юбилейных специальных эпизодов «Доктора Кто», в которых к образу легендарного путешественника во времени вернулся Дэвид Теннант. Его спутницей в новом приключении с повышенными ставками вновь будет Донна Ноубл в исполнении Кэтрин Тейт. В представленном ролике показана масса разнообразных событий, антагонист в лице Нила Патрика Харриса и даже следующий галлифрейц Шути Гатва.

В трейлере лишь в общих чертах продемонстрирована завязка, поэтому многие подробности истории по-прежнему неизвестны. Когда Тринадцатый Доктор (Джоди Уиттакер) перерождается в Четырнадцатого, он, по неизвестной причине, точь в точь похож на Десятого (Теннант), так что теперь герою нужно предотвратить таинственную угрозу, произрастающую из глубин космоса. Противостоять персонажу будет Небесный игрушечник (Харрис) — давний враг Повелителя пространства и времени, фигурировавший в сериале 1960 годов.

Одолеть злодея можно будет лишь одним способом — объединившись со старой спутницей Донной Ноубл (Тейт). Проблема в том, что в четвертом сезоне ради спасения ее жизни Доктору пришлось стереть ей память, а если женщина вспомнит их совместные приключения, то, скорее всего, неминуемо умрет. Также в ролике есть намек на то, что ключевой фигурой в повествовании является глава организации ЮНИТ Кейт Стюарт (Джемма Редгрейв), в последний раз фигурировавшая в спецвыпуске «Сила Доктора» (2022).

Специальные эпизоды, приуроченные к 60-летнему юбилею телефраншизы, начнут выходить на BBC и Disney+ в ноябре. Точной даты пока нет, но ожидается, что релиз состоится в самом конце месяца. Многочисленные события серий подведут к появлению Пятнадцатого Доктора (Гатва), чьи похождения будут подробно исследованы в четырнадцатом сезоне шоу, который должен стартовать в 2024 году.

Фото: BBC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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