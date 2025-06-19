Образцовый ученик Но Се-хун из-за досадного инцидента стал школьным аутсайдером. У него появляется шанс восстановить репутацию, приняв участие в выборах в президента школьного совета. Но Се-хун был одним из лучших учеников школы Ёнджин, но неловкий инцидент сделали его посмешищем среди одноклассников, давших ему очень обидное прозвище. Когда намечаются выборы президента школьного совета, парень видит в этом шанс поправить свой имидж. Он соглашается стать напарником Ян Вон-дэ – уважаемого руководителя хора. Но, узнав, что оказался аж 12 помощником, претендующим на звание будущего вице-президента, уязвлённый Се-хун решает уйти к его сопернику, местному богачу Квак Сан-хёну. Вчерашний лузер погружается в водоворот ожесточённого соперничества, которое разжигает в нём волю к победе.