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Постер сериала Напарник на выборах
Постер сериала Напарник на выборах
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Киноафиша Сериалы Напарник на выборах

Напарник на выборах (2025 - 2025)

Reoning meiteu 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис TVING
Продолжительность сериала 5 часов 20 минут

О чем сериал

Образцовый ученик Но Се-хун из-за досадного инцидента стал школьным аутсайдером. У него появляется шанс восстановить репутацию, приняв участие в выборах в президента школьного совета.  Но Се-хун был одним из лучших учеников школы Ёнджин, но неловкий инцидент сделали его посмешищем среди одноклассников, давших ему очень обидное прозвище.  Когда намечаются выборы президента школьного совета, парень видит в этом шанс поправить свой имидж. Он соглашается стать напарником Ян Вон-дэ – уважаемого руководителя хора. Но, узнав, что оказался аж 12 помощником, претендующим на звание будущего вице-президента, уязвлённый Се-хун решает уйти к его сопернику, местному богачу Квак Сан-хёну.  Вчерашний лузер погружается в водоворот ожесточённого соперничества, которое разжигает в нём волю к победе.

В ролях
В ролях
Юн Хён-су
Хон Хва-ен
Ок Чин-ук
Lee Jeong-shik
Lee Bong-joon
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Напарник на выборах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
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