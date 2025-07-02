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Постер сериала Адский учитель Нубэ
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Киноафиша Сериалы Адский учитель Нубэ

Адский учитель Нубэ (2025 - …)

Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 1 час 36 минут

О чем сериал

Начальная школа Домори служит прибежищем для сверхъестественных сущностей и местом, где происходят пугающие события. Здесь работает Нубэ — немного неуклюжий, но добрый учитель. У него есть свой секрет: демоническая рука, позволяющая урезонивать разгулявшихся духов. Нубэ использует свои сверхспособности, чтобы защищать детей, искать проклятый самурайский меч, преследовать снежную деву и изгонять из школьных помещений монстров. Каждое такое столкновение помогает самому учителю и его подопечным получить полезный опыт. Перед вами — перезапуск популярного сериала, впечатлившего зрителей в 1996 году.

Адский учитель Нубэ - трейлер первого сезона
Адский учитель Нубэ  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ая Судзаки
Аи Какума
Томоё Куросава
Томоё Куросава
Рёко Сираиси
Рётаро Окиаю
Тосиюки Морикава
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Адский учитель Нубэ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 4 эпизода
 
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