Начальная школа Домори служит прибежищем для сверхъестественных сущностей и местом, где происходят пугающие события. Здесь работает Нубэ — немного неуклюжий, но добрый учитель. У него есть свой секрет: демоническая рука, позволяющая урезонивать разгулявшихся духов. Нубэ использует свои сверхспособности, чтобы защищать детей, искать проклятый самурайский меч, преследовать снежную деву и изгонять из школьных помещений монстров. Каждое такое столкновение помогает самому учителю и его подопечным получить полезный опыт. Перед вами — перезапуск популярного сериала, впечатлившего зрителей в 1996 году.