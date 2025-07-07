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Постер сериала Разочарованные
Постер сериала Разочарованные
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Разочарованные

Разочарованные (2025 - …)

Razocharovannye 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются совершенно непохожие друг на друга девушки по имени Вера, Надя и Люба, которые однажды встретились и стали близкими подругами. Экстравагантная и решительная журналистка Вера разочаровывается в мужчинах после того, как узнает, что бывший избранник изменял ей. Застенчивый финансист Надя еще рассчитывает на счастье в семейной жизни со своим возлюбленным. Стильная и эффектная Любовь испытывает дефицит мужского внимания, поэтому готова на свидание с первым попавшимся мужчиной.

Разочарованные - трейлер первого сезона
Разочарованные  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Эрика Булатая
Эрика Булатая
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Алексей Розин
Алексей Розин
Леонид Агутин
Леонид Агутин
Софья Гершевич
Софья Гершевич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Разочарованные»

Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 июля 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Разочарованные - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Серг Бор 9 июля 2025, 08:53
Ради главных героинь и их историй этот сериал точно стоит посмотреть. У меня в фаворитках ходит Люба, которую играет Софья Гершевич. Хочется верить,… Читать дальше…
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Новости о сериале
Подошли к концу съемки сериала Okko «Разочарованные»
Подошли к концу съемки сериала Okko «Разочарованные»
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