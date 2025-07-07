В центре событий оказываются совершенно непохожие друг на друга девушки по имени Вера, Надя и Люба, которые однажды встретились и стали близкими подругами. Экстравагантная и решительная журналистка Вера разочаровывается в мужчинах после того, как узнает, что бывший избранник изменял ей. Застенчивый финансист Надя еще рассчитывает на счастье в семейной жизни со своим возлюбленным. Стильная и эффектная Любовь испытывает дефицит мужского внимания, поэтому готова на свидание с первым попавшимся мужчиной.