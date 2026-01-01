Скупаю в Fix Price осенью такие коврики по 10 штук и режу на квадраты: на даче и дома заменили мне сразу 5 полезных вещей

В ноябре собираю сосновые иголки и замачиваю в уксусе: разливаю по бутылкам — дома пахнет лесом, а после уборки всё блестит

Тушь для ресниц выдает неухоженную женщину из прошлого века: модницы делают взгляд выразительным без единого взмаха щёточкой

Один из главных военных хитов НТВ держит планку с 2024-го — ни разу не разочаровал, а впереди еще 4 новые серии

Не в кофе дело, а в памяти! Угадайте фильмы по кадрам с любимым напитком — слабо пройти без ошибок? (тест)

Смеялся над названием «Пельмени», пока не прочитал сюжет: в Китае сняли свою «Субстанцию» за 20 лет до Деми Мур

Хит Нолана с 975 млн сборов и 8.2 на IMDb Кэмерон считает провалом: нашёл недостаток перечёркивающий 7 «Оскаров»

«Ликвидация», безусловно, шедевр, но сериал Мороза ей не уступает: Миронов играет сразу двоих, в титрах Фоменко

Суп на первое, сложный тест – на десерт: вспомните 5 шедевров советского кино по кадру с официанткой?

Злодей пострашнее Магнето: в этом триллере великий Патрик Стюарт пугает сильнее, чем все враги «Людей Икс» вместе взятые