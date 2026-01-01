The Rig (Prime Video Original Series Soundtrack) 33 композиции. Blanck Mass
|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|The Rig (Main Titles)
|Blanck Mass
|1:03
|2
|Wake Up
|Blanck Mass
|0:27
|3
|Omen
|Blanck Mass
|0:58
|4
|Fossils Digging Fossils
|Blanck Mass
|0:31
|5
|Flesh Meets Floor
|Blanck Mass
|3:25
|6
|Vision
|Blanck Mass
|0:23
|7
|Ghost
|Blanck Mass
|1:31
|8
|Helideck
|Blanck Mass
|4:09
|9
|S.B.V Lights
|Blanck Mass
|2:03
|10
|Body, Rejecting
|Blanck Mass
|1:12
|11
|Circles
|Blanck Mass
|1:15
|12
|Leck
|Blanck Mass
|2:48
|13
|Search For Hutton
|Blanck Mass
|1:35
|14
|Spiderdeck
|Blanck Mass
|2:46
|15
|Alwyn / Discovery
|Blanck Mass
|3:06
|16
|Surrender
|Blanck Mass
|2:02
|17
|No Fire Without Flare
|Blanck Mass
|4:14
|18
|We'll Bring Him In
|Blanck Mass
|1:40
|19
|Survivors, Arriving
|Blanck Mass
|3:45
|20
|Person Unknown
|Blanck Mass
|0:58
|21
|Don't Let Him Out of Your Sight
|Blanck Mass
|1:26
|22
|Rov
|Blanck Mass
|2:55
|23
|The Altar
|Blanck Mass
|3:10
|24
|Fissures Spread
|Blanck Mass
|1:00
|25
|Sleep Tight
|Blanck Mass
|4:48
|26
|The Charlie
|Blanck Mass
|1:49
|27
|Rose Takes Control
|Blanck Mass
|3:57
|28
|Bigger Than All of Us
|Blanck Mass
|1:40
|29
|It's Quitting Time
|Blanck Mass
|2:12
|30
|System Priming
|Blanck Mass
|2:49
|31
|Life Remains in Life
|Blanck Mass
|1:23
|32
|The Wave
|Blanck Mass
|4:33
|33
|The Rig (End Credits)
|Blanck Mass
|1:02
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