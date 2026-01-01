Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая книга» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Буровая Саундтреки

Саундтреки сериала «Буровая»

Музыка из сериала «Буровая» Вся информация о сериале
The Rig (Prime Video Original Series Soundtrack)
The Rig (Prime Video Original Series Soundtrack) 33 композиции. Blanck Mass
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 The Rig (Main Titles) Blanck Mass 1:03
2 Wake Up Blanck Mass 0:27
3 Omen Blanck Mass 0:58
4 Fossils Digging Fossils Blanck Mass 0:31
5 Flesh Meets Floor Blanck Mass 3:25
6 Vision Blanck Mass 0:23
7 Ghost Blanck Mass 1:31
8 Helideck Blanck Mass 4:09
9 S.B.V Lights Blanck Mass 2:03
10 Body, Rejecting Blanck Mass 1:12
11 Circles Blanck Mass 1:15
12 Leck Blanck Mass 2:48
13 Search For Hutton Blanck Mass 1:35
14 Spiderdeck Blanck Mass 2:46
15 Alwyn / Discovery Blanck Mass 3:06
16 Surrender Blanck Mass 2:02
17 No Fire Without Flare Blanck Mass 4:14
18 We'll Bring Him In Blanck Mass 1:40
19 Survivors, Arriving Blanck Mass 3:45
20 Person Unknown Blanck Mass 0:58
21 Don't Let Him Out of Your Sight Blanck Mass 1:26
22 Rov Blanck Mass 2:55
23 The Altar Blanck Mass 3:10
24 Fissures Spread Blanck Mass 1:00
25 Sleep Tight Blanck Mass 4:48
26 The Charlie Blanck Mass 1:49
27 Rose Takes Control Blanck Mass 3:57
28 Bigger Than All of Us Blanck Mass 1:40
29 It's Quitting Time Blanck Mass 2:12
30 System Priming Blanck Mass 2:49
31 Life Remains in Life Blanck Mass 1:23
32 The Wave Blanck Mass 4:33
33 The Rig (End Credits) Blanck Mass 1:02
Доступен список песен из сериала «Буровая» (2023) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Буровая» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Рождение империи
Рождение империи
2026, Россия, драма, исторический
Чудо-юдо
Чудо-юдо
2026, Россия, семейный
Клэйфейс
Клэйфейс
2026, США, боевик, приключения, фэнтези
Битва моторов
Битва моторов
2026, Россия, приключения, биография, драма
Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени
2026, Россия, фэнтези
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Морозко
Морозко
2026, Россия, семейный
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Барашек Шон и чудище лохматое
Барашек Шон и чудище лохматое
2026, Великобритания, анимация, комедия, семейный
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние
2009, США, фэнтези, мелодрама
Руки вверх 2
Руки вверх 2
2026, Россия, биография
Синистер. Дом мертвых
Синистер. Дом мертвых
2026, Индонезия, ужасы
Скупаю в Fix Price осенью такие коврики по 10 штук и режу на квадраты: на даче и дома заменили мне сразу 5 полезных вещей
В ноябре собираю сосновые иголки и замачиваю в уксусе: разливаю по бутылкам — дома пахнет лесом, а после уборки всё блестит
Тушь для ресниц выдает неухоженную женщину из прошлого века: модницы делают взгляд выразительным без единого взмаха щёточкой
Один из главных военных хитов НТВ держит планку с 2024-го — ни разу не разочаровал, а впереди еще 4 новые серии
Не в кофе дело, а в памяти! Угадайте фильмы по кадрам с любимым напитком — слабо пройти без ошибок? (тест)
Смеялся над названием «Пельмени», пока не прочитал сюжет: в Китае сняли свою «Субстанцию» за 20 лет до Деми Мур
Хит Нолана с 975 млн сборов и 8.2 на IMDb Кэмерон считает провалом: нашёл недостаток перечёркивающий 7 «Оскаров»
«Ликвидация», безусловно, шедевр, но сериал Мороза ей не уступает: Миронов играет сразу двоих, в титрах Фоменко
Суп на первое, сложный тест – на десерт: вспомните 5 шедевров советского кино по кадру с официанткой?
Злодей пострашнее Магнето: в этом триллере великий Патрик Стюарт пугает сильнее, чем все враги «Людей Икс» вместе взятые
ИИ превратила в котиков героев кино СССР: угадаете по нейрофотке с хвостатыми 9/9 золотых хитов?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше