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Постер сериала Темный демон
Постер сериала Темный демон
Рейтинги
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2 постера
Киноафиша Сериалы Темный демон

Темный демон (2025 - …)

Tougen Anki 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал NTV
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Сики Итиносэ — обычный на первый взгляд школьник, который внезапно узнаёт, что в его венах течёт кровь древних демонов. За ним начинают охоту потомки легендарного героя Момотаро, чья миссия — истреблять демонов ещё до того, как те раскроют свою сущность. Узнав, что именно эта организация стала причиной смерти его отца, Сики ступает на тропу мести. Герой поступает в академию магии, где учат потомков демонов управлять силами и выживать в мире, который хочет их уничтожить. Теперь Сики должен сделать окончательный выбор — стать чудовищем и вечно следовать за желанием мстить или героем своей собственной легенды.

Темный демон - трейлер первого сезона
Темный демон  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мария Исэ
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Манака Ивами
Манака Ивами
Котаро Нисияма
Хироси Камия
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Темный демон»

Серия 3 / Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2025
Серия 4 / Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2025
Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2025
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2025
Серия 7 / Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2025
Серия 8 / Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2025
Серия 9 / Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 сентября 2025
Серия 10 / Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 сентября 2025
Серия 11 / Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2025
Серия 12 / Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Темный демон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
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