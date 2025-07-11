Сики Итиносэ — обычный на первый взгляд школьник, который внезапно узнаёт, что в его венах течёт кровь древних демонов. За ним начинают охоту потомки легендарного героя Момотаро, чья миссия — истреблять демонов ещё до того, как те раскроют свою сущность. Узнав, что именно эта организация стала причиной смерти его отца, Сики ступает на тропу мести. Герой поступает в академию магии, где учат потомков демонов управлять силами и выживать в мире, который хочет их уничтожить. Теперь Сики должен сделать окончательный выбор — стать чудовищем и вечно следовать за желанием мстить или героем своей собственной легенды.