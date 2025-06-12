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Постер сериала Микстейп
Постер сериала Микстейп
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Микстейп

Микстейп (2025 - 2025)

Mix Tape 18+
Год выпуска 2025
Страна Австралия/Ирландия/Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 58 минут
Продолжительность сериала 3 часа 52 минуты

О чем сериал

«Микстейп» – романтический мини-сериал, наполненный чувством ностальгии и прекрасной музыкой, экранизация одноименного романа популярной британской писательницы Джейн Сандерсон. Главные герои – Дэниел и Элисон – будучи подростками в 1989 году влюбились друг в друга и думали, что их чувства будут вечными. Но жизнь решила всё по-своему и раскидала их по разным частям света. Спустя много лет, благодаря социальным сетям и общим музыкальным воспоминаниям, они вновь найдут друг друга и попытаются понять, можно ли повернуть время вспять и возродить былые чувства. Осторожно: просмотр сериала может вызвать неконтролируемое слезоотделение.

Микстейп - трейлер первого сезона
Микстейп  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Бен Лосон
Сара Сулье
Джонатан Харден
Джонатан Харден
Хэлен Биэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Микстейп - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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