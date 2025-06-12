«Микстейп» – романтический мини-сериал, наполненный чувством ностальгии и прекрасной музыкой, экранизация одноименного романа популярной британской писательницы Джейн Сандерсон. Главные герои – Дэниел и Элисон – будучи подростками в 1989 году влюбились друг в друга и думали, что их чувства будут вечными. Но жизнь решила всё по-своему и раскидала их по разным частям света. Спустя много лет, благодаря социальным сетям и общим музыкальным воспоминаниям, они вновь найдут друг друга и попытаются понять, можно ли повернуть время вспять и возродить былые чувства. Осторожно: просмотр сериала может вызвать неконтролируемое слезоотделение.