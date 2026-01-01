|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Lasting Lust
|Santiago Uribe
|3:00
|2
|La Bibliotecaría (feat. Daniel Moreno)
|Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe
|2:10
|3
|Eva Por Primera Vez (feat. Santiago Lopez)
|Santiago Uribe / Santiago Lopez, Santiago Uribe
|2:43
|4
|Mamma (feat. Daniel Moreno)
|Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe
|2:23
|5
|Amor Platónico (feat. Juan Felipe Uribe)
|Santiago Uribe / Juan Felipe Uribe, Santiago Uribe
|2:25
|6
|Final Riff
|Santiago Uribe
|3:11
|7
|Eva Se Va (feat. Daniel Moreno)
|Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe
|1:34
|8
|Eres Todo Para Mí (feat. Santiago Lopez & Gali)
|Santiago Uribe / Santiago Lopez, Santiago Uribe
|2:48
|9
|Eva Y Los Diablitos (feat. Daniel Moreno)
|Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe
|1:53
|10
|Punto Rojo
|Santiago Uribe
|0:59
|11
|Monster Funk Magnet (feat. Juan Felipe Uribe)
|Santiago Uribe / Juan Felipe Uribe, Santiago Uribe
|1:29
|12
|Fly (feat. Juan Felipe Uribe)
|Santiago Uribe / Juan Felipe Uribe, Santiago Uribe
|2:24
|13
|Trippin Dark
|Santiago Uribe
|3:43
|14
|Micro (feat. Daniel Moreno)
|Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe
|1:06
|15
|La 68 (feat. Daniel Moreno)
|Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe
|1:30
|16
|Triste Verdad
|Santiago Uribe
|1:58
|17
|Blues Para Un Corazón Roto
|Santiago Uribe
|5:43