Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы В первый раз Саундтреки

Саундтреки сериала «В первый раз»

Музыка из сериала «В первый раз» Вся информация о сериале
La Primera Vez (Soundtrack from the Netflix Series)
La Primera Vez (Soundtrack from the Netflix Series) 17 композиций. Santiago Uribe
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Lasting Lust Santiago Uribe 3:00
2 La Bibliotecaría (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 2:10
3 Eva Por Primera Vez (feat. Santiago Lopez) Santiago Uribe / Santiago Lopez, Santiago Uribe 2:43
4 Mamma (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 2:23
5 Amor Platónico (feat. Juan Felipe Uribe) Santiago Uribe / Juan Felipe Uribe, Santiago Uribe 2:25
6 Final Riff Santiago Uribe 3:11
7 Eva Se Va (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 1:34
8 Eres Todo Para Mí (feat. Santiago Lopez & Gali) Santiago Uribe / Santiago Lopez, Santiago Uribe 2:48
9 Eva Y Los Diablitos (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 1:53
10 Punto Rojo Santiago Uribe 0:59
11 Monster Funk Magnet (feat. Juan Felipe Uribe) Santiago Uribe / Juan Felipe Uribe, Santiago Uribe 1:29
12 Fly (feat. Juan Felipe Uribe) Santiago Uribe / Juan Felipe Uribe, Santiago Uribe 2:24
13 Trippin Dark Santiago Uribe 3:43
14 Micro (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 1:06
15 La 68 (feat. Daniel Moreno) Santiago Uribe / Daniel Moreno, Santiago Uribe 1:30
16 Triste Verdad Santiago Uribe 1:58
17 Blues Para Un Corazón Roto Santiago Uribe 5:43
Доступен список песен из сериала «В первый раз» (2023) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «В первый раз» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Заливаю пятно крови на одежде двумя аптечными тюбиками — ни следа не остается: даже белые шорты сияют как альпийский снег
Бумажки и звонки оператору отменяются с 1 августа? Как изменятся новые правила передачи показаний воды
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»
«Берегись автомобиля» превратили в сериал от Kion, и даже фанаты Рязанова поставили «класс»: «Трибунцев – идеальный Деточкин»
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»
«Мне нравится, что вы больны не мной...а этим чудесным тестом!»: угадайте советский фильм по строчке из популярной песни
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше