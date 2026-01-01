|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|La Búsqueda I
|Julio de la Rosa
|2:20
|2
|Tiempo Implacable
|Julio de la Rosa
|2:58
|3
|Culpa Eterna
|Julio de la Rosa
|1:12
|4
|Lágrimas De Arena
|Julio de la Rosa
|0:39
|5
|Recuerdos De Una Vida
|Julio de la Rosa
|1:32
|6
|Imposible I
|Julio de la Rosa
|0:57
|7
|Felicidad Efímera
|Julio de la Rosa
|2:00
|8
|Sin Ayuda
|Julio de la Rosa
|1:46
|9
|El Último Abrazo
|Julio de la Rosa
|3:26
|10
|Esperanza
|Julio de la Rosa
|2:05
|11
|La Chica De Nieve
|Julio de la Rosa
|2:45
|12
|¿Está Viva?
|Julio de la Rosa
|2:43
|13
|Pasos Equivocados
|Julio de la Rosa
|1:11
|14
|Caminos Sin Salida
|Julio de la Rosa
|1:47
|15
|Ruinas En La Noche
|Julio de la Rosa
|1:37
|16
|Los Secretos Más Oscuros
|Julio de la Rosa
|5:47
|17
|Imposible II
|Julio de la Rosa
|0:31
|18
|Fragmentos De Esperanza
|Julio de la Rosa
|2:57
|19
|Puertas Abiertas
|Julio de la Rosa
|1:19
|20
|Sanar Heridas
|Julio de la Rosa
|1:35
|21
|Madres
|Julio de la Rosa
|4:05
|22
|La Casa De Muñecas
|Julio de la Rosa
|2:30
|23
|La Búsqueda II
|Julio de la Rosa
|1:32
|24
|Últimas Consecuencias
|Julio de la Rosa
|4:50
|25
|Carrera De Esperanza
|Julio de la Rosa
|1:56
|26
|En Ruinas De Por Vida
|Julio de la Rosa
|1:29
|27
|La Búsqueda III
|Julio de la Rosa
|2:25