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Саундтреки сериала «Калейдоскоп»

Музыка из сериала «Калейдоскоп» Вся информация о сериале
Kaleidoscope (Soundtrack from the Netflix Series)
Kaleidoscope (Soundtrack from the Netflix Series) 25 композиций. Dominic Lewis, Dominic Lewis, Charles Jones
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Jigsaw Dominic Lewis 1:47
2 Blue Chips Dominic Lewis 2:46
3 Cut the Mustard Dominic Lewis 3:26
4 Gold Rush Dominic Lewis 0:57
5 Better Red Than Dead Dominic Lewis 2:02
6 Green Eyed Monster Dominic Lewis 1:23
7 Purple Rain Dominic Lewis 2:29
8 Yellow Light Dominic Lewis 3:06
9 Pinked Dominic Lewis 1:17
10 Old Yella Dominic Lewis 2:00
11 Green Dermocybe Dominic Lewis 2:05
12 Blue Print Dominic Lewis 2:02
13 Lemonade Dominic Lewis 1:49
14 Violet Fires Dominic Lewis 3:54
15 Apples to Oranges Dominic Lewis 1:36
16 Yellow Dog Dominic Lewis 1:34
17 Mr. Blue Sky Dominic Lewis 2:06
18 Grass Is Greener Dominic Lewis 2:25
19 A Whiter Shade of Pale Dominic Lewis 5:34
20 Yellow Jacket Dominic Lewis 1:51
21 Orange Peel Dominic Lewis 4:04
22 Moody Blues Dominic Lewis 2:22
23 Mellow Yellow Dominic Lewis 0:59
24 Satin Finish Dominic Lewis 3:42
25 Devils Plans Dominic Lewis, Charles Jones 3:11
Доступен список песен из сериала «Калейдоскоп» (2023) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Калейдоскоп» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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