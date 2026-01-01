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Саундтреки сериала «Мой отец – охотник за головами»

Музыка из сериала «Мой отец – охотник за головами» Вся информация о сериале
My Dad the Bounty Hunter (Soundtrack from the Netflix Series)
My Dad the Bounty Hunter (Soundtrack from the Netflix Series) 15 композиций. EL3VATORS, Joshua Mosley
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 My Dad the Bounty Hunter (From the Netflix Series) [feat. Redman] EL3VATORS / Joshua Mosley, Jordan Mosley 1:55
2 Ain’t No Cappin’ (feat. Jordan Mosley & Evan Ford) EL3VATORS / Jordan Mosley, Evan Ford, Joshua Mosley 2:14
3 The Slip (feat. Jordan Mosley) EL3VATORS / Jordan Mosley, Joshua Mosley 2:28
4 Jailbreak (All Done) [feat. Jordan Mosley] EL3VATORS / Jordan Mosley, Joshua Mosley, Gilde Flores 2:20
5 Watch Your Back Joshua Mosley 0:55
6 Consequences Joshua Mosley 4:10
7 Dad's Never There Joshua Mosley 1:11
8 Good Day (feat. Taylor Mosley) EL3VATORS / Taylor Mosley, Joshua Mosley 2:50
9 3 Life Forms Joshua Mosley 2:08
10 Infiltrate Joshua Mosley 1:50
11 Sabo, I Didn't Know Joshua Mosley 1:09
12 Welcome to Chillion Joshua Mosley 1:43
13 The Sacred Moog Joshua Mosley 1:24
14 Really Don't Like That Guy Joshua Mosley 1:11
15 This Is Goodbye Joshua Mosley 1:35
Доступен список песен из сериала «Мой отец – охотник за головами» (2023) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Мой отец – охотник за головами» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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