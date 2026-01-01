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Постер фильма Красное солнце
6.9
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6.9

Красное солнце

, 1971
Red Sun / Soleil rouge
Франция, Италия, Испания / приключения, вестерн / 18+
Постер фильма Красное солнце
6.9

О фильме

Место действия - американский Дальний Запад. Время - конец позапрошлого века. Группой бандитов ограблен поезд и похищен бесценный меч, предназначенный японским императором в подарок президенту США.

Двое отправляются по следам бандитов: главарь шайки, преданный сообщником, и самурай из охраны японского посла. Одному важно награбить, другому - вернуть меч к определенному сроку.

Столкновение своеобразных представлений о чести ковбоя и самурая, для которого бусидо превыше жизни.

В ролях

Ален Делон
Ален Делон
Gauche
Урсула Андресс
Урсула Андресс
Cristina
Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Kuroda Jubei
Капюсин
Pepita
Чарльз Бронсон
Линк Стюарт
Бернабе Барта Барри
Paco
Гуидо Лоллобриджида
Mace
Энтони Доусон
Hyatt
Джанни Медичи
Miguel
Жорж Ликан
Sheriff Stone
Режиссер Теренс Янг
Сценарист Лэрд Кёниг, Денни Барт Птиклер, Уильям Робертс, Лоуренс Роман
Композитор Морис Жарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Испания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в мире 15 сентября 1971
Дата выхода
22 июня 1972 Великобритания
15 октября 1971 Германия
16 декабря 1971 Греция
29 декабря 1972 Ирландия 15
20 декабря 1971 Испания
26 октября 1971 Италия
24 марта 1974 Португалия M/18
9 июня 1972 США
15 сентября 1971 Франция
16 сентября 1972 Южная Корея 12
26 ноября 1971 Япония
MPAA PG
Производство Les Films Corona, Oceania Produzioni Internazionali Cinematografiche, Producciones Balcázar S.A.
Другие названия
Soleil rouge, Red Sun, Rivalen unter roter Sonne, El sol rojo, Sol Vermelho, Aaftabe Sorkh, Blodröd sol, Crveno sunce, Den blodröda solen, Den røde sol, Dielli i Kuq, Ellenfelek a Vörös Nap alatt, Fuerza samurai, Kırmızı güneş, Krvavé slunce, Raudona saule, Reddo San, Rivali pod červeným slnkom, Rivalové pod rudým sluncem, Rød sol, Rudé slunce, Samuraj i kowboje, Soare roşu, Sol rojo, Sole rosso, The Magnificient Three, The Red Sun, Verenpunainen aurinko, Vörös Nap, Μονομαχία στον κόκκινο ήλιο, Красное солнце, Чeрвено слънце, Червоне сонце, 레드 선, レッド・サン, 大太陽, Red Sun ...und 7 Tage spielt der Tod

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

Kuroda Jubie Отдайте мою одежду!
Link Stuart Отдам твою одежду, но сначала дай слово чести, что не убьёшь Гоша при встрече.
Kuroda Jubie Мою одежду!
Link Stuart Твоё слово.
Kuroda Jubie [зло говорит по-японски]
Link Stuart Не знаю, что это за хрень, но звучит искренне. Ну?
Kuroda Jubie Дай мне пять минут с ним.
Link Stuart Мало.
Kuroda Jubie Час. Дай мне целый час.
Link Stuart Мне нужен целый день. Курода, мне нужно время, чтобы заставить Гоша привести меня к деньгам. Я должен быть уверен, что они там есть.
Kuroda Jubie Ни за что!
Link Stuart Ну что ж, как хочешь.
[Курода начинает дрожать от холода]
Link Stuart Синеешь. Скоро будешь просто куском льда. К ночи превратишься в часть пейзажа и ни за что не отомстишь за друга и не получишь свой меч. В японском аду окажешься, позор предкам своим.
Kuroda Jubie Даю слово, не убью его, пока ты не скажешь.
Link Stuart [улыбается, возвращает ему одежду] Не принимай так близко к сердцу. Думаю, ты настоящий мужик.
Kuroda Jubie Думаю, ты тот ещё ублюд#к.

Отзывы о фильме

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