Kuroda Jubie Отдайте мою одежду!

Link Stuart Отдам твою одежду, но сначала дай слово чести, что не убьёшь Гоша при встрече.

Kuroda Jubie Мою одежду!

Link Stuart Твоё слово.

Kuroda Jubie [зло говорит по-японски]

Link Stuart Не знаю, что это за хрень, но звучит искренне. Ну?

Kuroda Jubie Дай мне пять минут с ним.

Link Stuart Мало.

Kuroda Jubie Час. Дай мне целый час.

Link Stuart Мне нужен целый день. Курода, мне нужно время, чтобы заставить Гоша привести меня к деньгам. Я должен быть уверен, что они там есть.

Kuroda Jubie Ни за что!

Link Stuart Ну что ж, как хочешь.

[Курода начинает дрожать от холода]

Link Stuart Синеешь. Скоро будешь просто куском льда. К ночи превратишься в часть пейзажа и ни за что не отомстишь за друга и не получишь свой меч. В японском аду окажешься, позор предкам своим.

Kuroda Jubie Даю слово, не убью его, пока ты не скажешь.

Link Stuart [улыбается, возвращает ему одежду] Не принимай так близко к сердцу. Думаю, ты настоящий мужик.