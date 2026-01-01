Место действия - американский Дальний Запад. Время - конец позапрошлого века. Группой бандитов ограблен поезд и похищен бесценный меч, предназначенный японским императором в подарок президенту США.
Двое отправляются по следам бандитов: главарь шайки, преданный сообщником, и самурай из охраны японского посла. Одному важно награбить, другому - вернуть меч к определенному сроку.
Столкновение своеобразных представлений о чести ковбоя и самурая, для которого бусидо превыше жизни.
|22 июня 1972
|Великобритания
|15 октября 1971
|Германия
|16 декабря 1971
|Греция
|29 декабря 1972
|Ирландия
|15
|20 декабря 1971
|Испания
|26 октября 1971
|Италия
|24 марта 1974
|Португалия
|M/18
|9 июня 1972
|США
|15 сентября 1971
|Франция
|16 сентября 1972
|Южная Корея
|12
|26 ноября 1971
|Япония