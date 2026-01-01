6.6
Вестерн Юнион

, 1941
Western Union
США / вестерн, исторический / 18+
О фильме

Классический американский вестерн с элементами драмы, повествующий о строительстве телеграфной линии «Вестерн Юнион» от Омахи (штат Небраска) до Солт-Лейк Сити (штат Юта). Фильм снят по одноименному роману писателя Зэйна Грея. В главных ролях – звезды американского кино 50-х годов, такие как Джон Кэррадайн и Слим Саммервил. Наш кинотеатр предлагает вам посмотреть эту культовую для своего времени кинокартину онлайн. США, 1860-е годы. Бывший преступник, недавно ограбивший крупный банк - Вэнс Шоу - спасает жизнь некоего Эдварда Крейтона, раненного посреди пустыни. Спасенный оказывается работником компании «Западный Союз», которая прокладывает телеграфную линию через весь Дикий Запад. Так как Вэнс давно решил отойти от преступных дел и начать новую жизнь, Крейтон предлагает ему работу - стать разведчиком для «Западного союза». Вэнс соглашается и сразу же оказывается втянутым в запутанное дело: после ухода рабочих, из их лагеря систематически пропадает домашний скот, что наносит компании большие убытки. Все подозревают в этом индейцев, однако Вэнс придерживается другого мнения…

В ролях

Роберт М. Янг
Чилл Уиллс
Роберт Янг
Рэндольф Скотт
Дин Джаггер
Вирджиния Гилмор
Режиссер Фриц Ланг
Сценарист Зейн Грей, Роберт Карсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 21 февраля 1941
Дата выхода
21 февраля 1941 Великобритания
8 ноября 1949 Германия
21 февраля 1941 США
14 апреля 1948 Франция
Бюджет $1 000 000
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Western Union, Conquistadores, Espíritu de conquista, Überfall der Ogalalla, Zane Grey's Western Union, Brzojav na zapad, Çöl Devleri, Fred il ribelle, He olivat urheita miehiä, Les pionniers de la Western Union, Na Divljem Zapadu, Nad olid julged mehed, Napad na Western Union, Os Conquistadores, Vildmarkens riddare, Villmarkens riddere, Western Union - Der Überfall der Ogalalla, Ματωμένη χαραυγή, Вестерн Юнион, Уестърн Юниън, 西部魂

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

Doc Murdoch Ты умеешь готовить баранину?
Cookie Есть девять разных способов приготовить баранину. И я знаю их все!
Homer Kettle Не в этом дело! Ты готовишь её с шерстью?
Cookie Конечно, нет!
Crowd Ура!
Homer Kettle Тогда ты принят!

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Чехов одной резкой фразой объяснил разницу между мужчиной и женщиной — такое в учебниках не увидишь
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
Ночами обнимает, тесты предлагает: угадайте 6 шедевров советского кино по трогательному кадру объятий
На 5/5 этот тест пройдут лишь фанаты «Собачьего сердца»: даже где жил Преображенский – вспомнят не все
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
«Это огонь, ребята»: из-за «Невского» вы могли пропустить сильный детектив НТВ с Васильевым, Шведовым и Маковецким с рейтингом 8
«Сверхи» в мире «Острых козырьков»: в этом уникальном фэнтези 3 почти идеальных сезона (а еще 18+ и море крови)
