Классический американский вестерн с элементами драмы, повествующий о строительстве телеграфной линии «Вестерн Юнион» от Омахи (штат Небраска) до Солт-Лейк Сити (штат Юта). Фильм снят по одноименному роману писателя Зэйна Грея. В главных ролях – звезды американского кино 50-х годов, такие как Джон Кэррадайн и Слим Саммервил. Наш кинотеатр предлагает вам посмотреть эту культовую для своего времени кинокартину онлайн. США, 1860-е годы. Бывший преступник, недавно ограбивший крупный банк - Вэнс Шоу - спасает жизнь некоего Эдварда Крейтона, раненного посреди пустыни. Спасенный оказывается работником компании «Западный Союз», которая прокладывает телеграфную линию через весь Дикий Запад. Так как Вэнс давно решил отойти от преступных дел и начать новую жизнь, Крейтон предлагает ему работу - стать разведчиком для «Западного союза». Вэнс соглашается и сразу же оказывается втянутым в запутанное дело: после ухода рабочих, из их лагеря систематически пропадает домашний скот, что наносит компании большие убытки. Все подозревают в этом индейцев, однако Вэнс придерживается другого мнения…
|21 февраля 1941
|Великобритания
|8 ноября 1949
|Германия
|21 февраля 1941
|США
|14 апреля 1948
|Франция