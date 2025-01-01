События разворачиваются в середине XIX столетия, в самый разгар “золотой лихорадки”. Бедный юноша по имени Хоакин Мурьета в поисках лучшей доли отправляется из Чили в Калифорнию. Во время плавания он знакомится с прекрасной девушкой Тересой. Молодые люди влюбляются друг друга и на калифорнийскую землю ступают уже мужем и женой. Жизнь в Америке оказывается непростой - приезжие постоянно подвергаются нападениям со стороны местных бандитов. Во время одного из таких набегов Тереса и ребенок, которого она носила в своем чреве, погибают, а Хоакин клянется жестоко отомстить виновным…
Экранизция рок-оперы Алексея Рыбникова по мотивам пьесы в стихах Павла Грушко. Вместе с другими жителями нищей чилийской деревушки Хоакин Мурьета решает отправиться в далекую Калифорнию на поиски золота. В пути он встречает прекрасную девушку, которая становится его женой. Но счастье влюбленных оказывается недолгим.Старатели сталкиваются со злобой и жестокостью американцев. Погибает юная подруга Хоакина - и он берется за оружие, чтобы отомстить. Однако ничто не может облегчить его страданий.
|8 июня 1982
|Россия
|16+