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Постер фильма Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
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Киноафиша Фильмы Звезда и смерть Хоакина Мурьеты

Звезда и смерть Хоакина Мурьеты

Zvezda i smert Khoakina Murety 18+
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О фильме

События разворачиваются в середине XIX столетия, в самый разгар “золотой лихорадки”. Бедный юноша по имени Хоакин Мурьета в поисках лучшей доли отправляется из Чили в Калифорнию. Во время плавания он знакомится с прекрасной девушкой Тересой. Молодые люди влюбляются друг друга и на калифорнийскую землю ступают уже мужем и женой. Жизнь в Америке оказывается непростой - приезжие постоянно подвергаются нападениям со стороны местных бандитов. Во время одного из таких набегов Тереса и ребенок, которого она носила в своем чреве, погибают, а Хоакин клянется жестоко отомстить виновным…

  • Фильм основан на одноименной рок-опере, написанной Алексеем Рыбниковым и поставленной в 1976 году в театре "Ленком".
  • "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" стала первым советским мюзиклом, нашедшим свое воплощение на экране, на сцене, а также записанным на пластинку. 
  • Вокальные партии Хоакина и Смерти исполнил один и тот же артист - лирический баритон Геннадий Трофимов. Жанна Рождественская спела партии Звезды и Тересы, кроме того, музыкальные фрагменты в картине звучат в исполнении группы "Интеграл". 
  • В 1983 году картина была отмечена призом XVI Всесоюзного кинофестиваля, проходившего в Ленинграде.

Экранизция рок-оперы Алексея Рыбникова по мотивам пьесы в стихах Павла Грушко. Вместе с другими жителями нищей чилийской деревушки Хоакин Мурьета решает отправиться в далекую Калифорнию на поиски золота. В пути он встречает прекрасную девушку, которая становится его женой. Но счастье влюбленных оказывается недолгим.Старатели сталкиваются со злобой и жестокостью американцев. Погибает юная подруга Хоакина - и он берется за оружие, чтобы отомстить. Однако ничто не может облегчить его страданий.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 8 июня 1982
Дата выхода
8 июня 1982 Россия 16+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Zvezda i smert Khoakina Murety, Csillagom, halálom, Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
Режиссер
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
В ролях
Андрей Харитонов
Андрей Харитонов
Алена Беляк
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
Эдуард Марцевич
Оксана Бочкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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