Феодосийская сказка, 2021

История о мальчике Мите, впервые приехавшем в Крым и мечтающем помочь дедушке спасти дом от продажи. Для этого ему необходимо достучаться до сердца своего папы Евгения. С помощью волшебной книги он попадет в страну Мечты, которая рождена фантазией и сейчас её существование находится под угрозой. Если Митя сможет спасти страну, то и его папа вспомнит, что когда-то эту книгу начинал сочинять он сам. Для этого Мите надо пройти испытания и доказать, что его помыслы чисты, желания искренни, и суметь противостоять компании подростков.