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Феодосийская сказка Феодосийская сказка
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Феодосийская сказка, 2021

2021 / Россия
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О фильме

История о мальчике Мите, впервые приехавшем в Крым и мечтающем помочь дедушке спасти дом от продажи. Для этого ему необходимо достучаться до сердца своего папы Евгения. С помощью волшебной книги он попадет в страну Мечты, которая рождена фантазией и сейчас её существование находится под угрозой. Если Митя сможет спасти страну, то и его папа вспомнит, что когда-то эту книгу начинал сочинять он сам. Для этого Мите надо пройти испытания и доказать, что его помыслы чисты, желания искренни, и суметь противостоять компании подростков.

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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Возраст 6+
Режиссер
Наталья Лебедева
В ролях
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Митя Махонин
Митя Махонин
Виктор Куклин
Виктор Куклин
Евгений Журавкин
Виталий Таганов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Феодосийская сказка 1 постер
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Феодосийская сказка смотреть онлайн

Феодосийская сказка
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