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Постер фильма Огниво против волшебной скважины
Огниво против волшебной скважины - Тизер
Киноафиша Фильмы Огниво против волшебной скважины

Огниво против волшебной скважины

, 2023
Россия / музыка, семейный / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Огниво против волшебной скважины
Пойду 2
Не пойду 0
Огниво против волшебной скважины - Тизер
Огниво против волшебной скважины  Тизер

О фильме

Однажды, Король одного маленького государства, услышал предсказание, что Принцесса выйдет замуж за простого солдата. Сей же час он заточил дочь в башню, казнил всех сказочников и предсказателей, солдат отправил ражаться и дал приказание, чтобы война никогда не заканчивалась. Теперь королевством заправляет коварный Обер-полицмейстер. Он мечтает жениться на Принцессе, командует глупыми Жандармами и тайно использует свои магические артефакты — Волшебную Скважину и Карильон. Но бравый Солдат Ганс, раздобыв у Ведьмы-неудачницы волшебное Огниво, приручает и избавляет от ужасной магии гигантских деревянных Собак-роботов, женится на прекрасной Принцессе и спасает ее и все королевство от колдовства Обер-полицмейстера.

В ролях

Полина Войченко
Антон Адасинский
Антон Адасинский
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Анджей Петрас
Остап Риммен
Остап Риммен
Режиссер Анджей Петрас
Сценарист Анджей Петрас
Композитор Анджей Петрас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 31 марта 2025
Премьера в мире 31 марта 2025
Дата выхода
26 августа 2026 Россия

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $2 377
Производство Durimar Pictures
Другие названия
Ognivo protiv volshebnoy skvazhiny, The Tinderbox Against the Magic Well, Огниво против Волшебной Скважины, Ognivo, The Tinderbox, Огниво

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
1.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Огниво против волшебной скважины - Тизер
Огниво против волшебной скважины Тизер
Огниво против волшебной скважины - Трейлер
Огниво против волшебной скважины Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

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Огниво против волшебной скважины - смотреть в онлайн-кинотеатре

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