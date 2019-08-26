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Постер фильма Бешеная
5.5
Бешеная - Трейлер
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5.5

Бешеная

, 2019
Rabid
Канада / ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бешеная
5.5
Бешеная - Трейлер
Бешеная  Трейлер

Факты

О фильме

- РЕМЕЙК КУЛЬТОВОГО ФИЛЬМА УЖАСОВ ДЭВИДА КРОНЕНБЕРГА.

Подающая надежды модель попадает в страшную аварию. Единственный шанс исправить последствия – радикальное непроверенное лечение стволовыми клетками. Чудесным образом после операции она становится красивее, чем до несчастного случая. Вместе с уверенностью в себе растёт и сексуальный аппетит, что приводит к нескольким жарким свиданиям. Но она не знает, что теперь является разносчиком страшной инфекции, и в течение 24 часов ее возлюбленные становятся бешеными, готовыми к самым жестоким убийствам…

В ролях

Лора Вандервурт
Лора Вандервурт
Rose
Грег Брайк
Грег Брайк
Стивен МакХэтти
Стивен МакХэтти
Dr. Keloid
Бен Холлингсворт
Бен Холлингсворт
Brad Hart
Стивен Хусар
Стивен Хусар
Dominic
Маккензи Грэй
Маккензи Грэй
Gunter
Линн Лаури
Линн Лаури
Лили Гао
Лили Гао
Тристан Риск
Тристан Риск
Джен Соска
Джен Соска
Тед Атертон
Dr. William Burroughs
Хеннеки Талбот
Chelsea
Режиссер Джен Соска, Сильвия Соска
Сценарист John Serge, Джен Соска, Сильвия Соска
Композитор Клод Фуази
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 октября 2019
Премьера в мире 26 августа 2019
Бюджет $5 000 000
Производство Back 40 Pictures, Media Finance Capital, Twisted Twins Productions
Основано на фильм «Бешенство» (1977)
Другие названия
Rabid, Besnilo, Fúria, Marutõbine, Wściekłość, Бешеная, 屍控療法, 래비드

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Бешеная - Трейлер
Бешеная Трейлер
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