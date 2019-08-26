5.5Rabid
Бешеная, 2019
Канада / ужасы / 18+
Факты
О фильме
- РЕМЕЙК КУЛЬТОВОГО ФИЛЬМА УЖАСОВ ДЭВИДА КРОНЕНБЕРГА.
Подающая надежды модель попадает в страшную аварию. Единственный шанс исправить последствия – радикальное непроверенное лечение стволовыми клетками. Чудесным образом после операции она становится красивее, чем до несчастного случая. Вместе с уверенностью в себе растёт и сексуальный аппетит, что приводит к нескольким жарким свиданиям. Но она не знает, что теперь является разносчиком страшной инфекции, и в течение 24 часов ее возлюбленные становятся бешеными, готовыми к самым жестоким убийствам…
В ролях
Режиссер Джен Соска, Сильвия Соска
Сценарист John Serge, Джен Соска, Сильвия Соска
Композитор Клод Фуази
Детали фильма
Страна Канада
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 октября 2019
Премьера в мире 26 августа 2019
Бюджет $5 000 000
Производство Back 40 Pictures, Media Finance Capital, Twisted Twins Productions
Основано на фильм «Бешенство» (1977)
Другие названия
Rabid, Besnilo, Fúria, Marutõbine, Wściekłość, Бешеная, 屍控療法, 래비드
Обновлено 12 ноября 2020
Трейлеры фильмаВсе трейлеры
Отзывы о фильме
Okolo Moloko 8 февраля 2020, 22:01
Так фильм еще в 2019 гожу вышел, в интернете в отличном качестве можно посмотреть 🤔
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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