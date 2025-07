Страна США / Великобритания / Нидерланды

Продолжительность 1 час 31 минута

Год выпуска 2011

Премьера онлайн 14 июля 2012

Премьера в мире 12 августа 2011

Сборы в мире $170 323

Производство Six Entertainment

Другие названия

The Human Centipede II (Full Sequence), The Human Centipede 2 (Full Sequence), The Human Centipede II, El ciempiés humano 2, A Centopeia Humana 2, A Centopeia Humana II, Cilveku Simtkajis 2, Con Rết Người 2, El engendro del mal 2, Inimsajajalgne 2, İnsan Kırkayak 2, Ljudska stonoga 2, Ludzka stonoga 2, The Human Centipede 2, The Human Millipede, Людська багатоніжка 2, Људска стонога 2, Чeловеческая многоножка 2, Човешка стоножка 2, 인간 지네 2, ムカデ人間2, 人形蜈蚣2