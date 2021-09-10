Общество, 1989

Жанр: комедия ужасы В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 39 минут Год выпуска 1989 Премьера в мире 13 мая 1989 Режиссер Брайан Юзна Все актеры и съемочная группа 2 постера

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