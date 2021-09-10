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Общество
Society
Общество, 1989
1989 / Япония
6.5
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Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
комедия
ужасы
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
13 мая 1989
Режиссер
Брайан Юзна
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
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Эти фильмы заставят вас содрогнуться от омерзения. Но сделают это высокохудожественно.
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10 сентября 2021 19:15
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