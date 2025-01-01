Катя, Жанна и Ирина – неунывающие подруги бальзаковского возраста. Секретов между ними давно нет, они привыкли все поверять друг другу и помогать в любой беде. Им не надо искать неприятности, неприятности их сами находят.

У Жанны, преуспевающего нотариуса, большие проблемы. Клиент попросил сохранить его документы на право наследования в надежном месте, она положила их в свою банковскую ячейку, а когда пришла за ними, выяснилось, что всего час назад она уже была в банке и все забрала. Нет, Жанна не страдает провалами в памяти – конечно, кто-то виртуозно исполнил ее роль, чтобы похитить документы. Три подруги начинают разыскивать эту «актрису» и очень быстро ее находят – мертвой.