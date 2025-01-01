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Постер фильма Трое в лифте, не считая собаки
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Киноафиша Фильмы Трое в лифте, не считая собаки

Трое в лифте, не считая собаки

Трое в лифте, не считая собаки 18+
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О фильме

Неразлучные подруги Катя, Жанна и Ирина пускаются в очередную авантюру. На сей раз на кону оказывается деловая репутация Жанны, преуспевающего нотариуса. Дело в том, что документы, которые доверил ей один из ее клиентов, бесследно исчезли. Жанна спрятала ценные бумаги в банковской ячейке, а когда пришла забрать, обнаружила, что кто-то уже унес их, представившись ее именем и полностью скопировав ее внешний вид. Приятельницы пускаются на поиски таинственной злоумышленницы и вскоре находят ее мертвой…

  • В основу сценария лег одноименный детективный роман Натальи Александровой. «Трое в лифте, не считая собаки» – уже четвертый по счету фильм о приключениях Кати, Жанны и Ирины. 
  • Режиссер фильма Андрей Праздников в одном из интервью признался, что перед съемками не прочитал ни одного детектива Натальи Александровой. 
  • Эпизод, в котором в офис Жанны проникают преступники, снимался в настоящей нотариальной конторе. Актриса Юлия Такшина отказалась от дублеров и в сцене, где взрывается дверь, снималась сама. 
  • Все исполнительницы главных ролей уже работали с Андреем Праздниковым. В общей сложности Алла Юганова играла в пяти его фильмах, Юлия Такшина и Екатерина Копанова – в четырех.

Катя, Жанна и Ирина – неунывающие подруги бальзаковского возраста. Секретов между ними давно нет, они привыкли все поверять друг другу и помогать в любой беде. Им не надо искать неприятности, неприятности их сами находят.

У Жанны, преуспевающего нотариуса, большие проблемы. Клиент попросил сохранить его документы на право наследования в надежном месте, она положила их в свою банковскую ячейку, а когда пришла за ними, выяснилось, что всего час назад она уже была в банке и все забрала. Нет, Жанна не страдает провалами в памяти – конечно, кто-то виртуозно исполнил ее роль, чтобы похитить документы. Три подруги начинают разыскивать эту «актрису» и очень быстро ее находят – мертвой.

Страна Россия
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2017
Бюджет 448 766 RUR
Производство Green-Film, Prior Production
Другие названия
Troye v lifte ne schitaya sobaki, Трое в лифте, не считая собаки
Режиссер
Алексей Праздников
В ролях
Алла Юганова
Алла Юганова
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Александр Макогон
Александр Макогон
Анастасия Квитко
Анастасия Квитко
Все актеры и съемочная группа
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