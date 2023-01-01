Королева при исполнении, 2018

Если бы Даше сказали, что она будет главной претенденткой на титул Королевы красоты, она бы покрутила пальцем у виска. Даша не считала себя красавицей и никогда к этому не стремилась. Она хотела ловить преступников – и вот ей 26, и она капитан полиции. Дело о покушении на одну из участниц городского конкурса красоты поначалу не показалось Даше сложным. Да и к самому конкурсу Даша относилась с нескрываемым пренебрежением. Однако разобраться в хитросплетении страстей и интриг, царивших на конкурсе, удалось не сразу. Для этого Даше пришлось нацепить ненавистные каблуки, нарастить ресницы, завить кудри – и доказать всем, что сила женщины – далеко не только в красоте. А сама она с удивлением поняла простую истину: красота – она, в общем, действительно страшная сила!