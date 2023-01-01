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Королева при исполнении Королева при исполнении
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Koroleva pri ispolnenii

Королева при исполнении, 2018

2018 / Россия
8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Если бы Даше сказали, что она будет главной претенденткой на титул Королевы красоты, она бы покрутила пальцем у виска. Даша не считала себя красавицей и никогда к этому не стремилась. Она хотела ловить преступников – и вот ей 26, и она капитан полиции. Дело о покушении на одну из участниц городского конкурса красоты поначалу не показалось Даше сложным. Да и к самому конкурсу Даша относилась с нескрываемым пренебрежением. Однако разобраться в хитросплетении страстей и интриг, царивших на конкурсе, удалось не сразу. Для этого Даше пришлось нацепить ненавистные каблуки, нарастить ресницы, завить кудри – и доказать всем, что сила женщины – далеко не только в красоте. А сама она с удивлением поняла простую истину: красота – она, в общем, действительно страшная сила!

8.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Ольга Музалева
В ролях
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Станислав Бондаренко
Станислав Бондаренко
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Королева при исполнении 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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Вызов
Вызов
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