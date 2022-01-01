Золотая парочка, 2017

Полиция уже год не может поймать влюбленную пару, которая совершает дерзкие налеты на ювелирные магазины и всякий раз забирает по одному самому ценному экземпляру, усыпляя всех свидетелей с помощью газа и не оставляя никаких следов. И вот, наконец появилась крохотная зацепка: следователь Шура Андреева предполагает, что преступники собираются на двухдневную групповую экскурсию в Калининград; разумеется, не для того, чтобы отдохнуть, их истинная цель – Музей янтаря.

Начальника доводы Шуры не убедили, он отказывается проводить операцию, и Шура, на свой страх и риск, отправляется на экскурсию одна, под видом простой туристки. Точнее, не одна, а с любимым мужем Юрой, который и не подозревает, что эта поездка – очередное задание его жены. За два дня Шуре предстоит установить, кто из туристов, прибывших по отдельности, скрывает любовную связь и собирается ограбить музей. Предотвратить преступление и сохранить собственный брак – вот задача на выходные!