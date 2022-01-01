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Золотая парочка

Золотая парочка, 2017

2017 / Россия
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Уже год полиция идет по следу дерзкой криминальной парочки, но каждый раз преступникам удается ускользнуть вместе с награбленным добром. Молодой следователь Александра Андреева предполагает, что в следующий раз ограбление произойдет в Калининграде, где располагается знаменитый Музей янтаря. Когда начальство отметает эту версию, Шуре ничего не остается, как взять отпуск и отправиться в уютный туристический город вместе с женихом Юрой. Под видом обычных отдыхающих они намерены выследить бандитов, а заодно разобраться в собственных отношениях…

  • Съемки фильма проходили в Калининграде – в этом городе были сняты даже московские сцены. В кадре можно увидеть такие места, как Куршская коса, Рыбная деревня, остров Канта и многие другие. 
  • Режиссером фильма стал Андрей Силкин. Среди других его работ – фильмы и сериалы «Суд» (2009), «Практика» (2014-2018), «Семья на год» (2019). 
  • Во время съемок в лесу съемочная группа «повстречалась» с дикими кабанами, а во время рабочей смены на Куршской косе на своей шкуре испытала мощность штормов на Балтике. 
  • «Золотая парочка» – третий фильм, в котором Валерия Ланская и Прохор Дубравин снимаются вместе. Ранее актеры играли в сериалах «Принцесса цирка» (2007) и «Дом образцового содержания» (2010).

Полиция уже год не может поймать влюбленную пару, которая совершает дерзкие налеты на ювелирные магазины и всякий раз забирает по одному самому ценному экземпляру, усыпляя всех свидетелей с помощью газа и не оставляя никаких следов. И вот, наконец появилась крохотная зацепка: следователь Шура Андреева предполагает, что преступники собираются на двухдневную групповую экскурсию в Калининград; разумеется, не для того, чтобы отдохнуть, их истинная цель – Музей янтаря.

Начальника доводы Шуры не убедили, он отказывается проводить операцию, и Шура, на свой страх и риск, отправляется на экскурсию одна, под видом простой туристки. Точнее, не одна, а с любимым мужем Юрой, который и не подозревает, что эта поездка – очередное задание его жены. За два дня Шуре предстоит установить, кто из туристов, прибывших по отдельности, скрывает любовную связь и собирается ограбить музей. Предотвратить преступление и сохранить собственный брак – вот задача на выходные!

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Силкин
В ролях
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Артем Григорьев
Дана Абызова
Дана Абызова
Михаил Дорожкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Золотая парочка 1 постер
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