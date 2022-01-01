Мышеловка на три персоны, 2017

Три неразлучные подруги – Катя, Жанна и Ирина – ввязываются в новое приключение. На сей раз им предстоит узнать, кто убил бабушку – божий одуванчик, а заодно вернуть честное имя Катиному мужу Валентину. Дело в том, что свидетели уверяют – профессор Кряквин был замечен на месте преступления с топором в руках. Героини убеждены, что Валик совершенно ни при чем, ведь он только что вернулся из длительной экспедиции. Найти истинного виновника оказывается не так просто, к тому же девушкам предстоит разобраться с гостьей из далекой Африки, считающей себя женой Кряквина…
Катя, Жанна и Ирина – неунывающие подруги бальзаковского возраста. Секретов между ними давно нет, они привыкли все поверять друг другу и помогать в любой беде. Им не надо искать неприятности, неприятности их сами находят.
У Кати радость: ее любимый муж Валик, он же профессор Кряквин, вернулся из длительной экспедиции. Но эта радость омрачается ужасным событием – вскоре Валика обвиняют в убийстве вредной старушки-соседки… А что еще можно подумать, если его застали над трупом с окровавленным топором в руках? Конечно же, подруги не оставят Катю в беде. Ирина и Жанна спешат на помощь и начинают собственное расследование.