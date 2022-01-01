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Мышеловка на три персоны, 2017

2017 / Россия
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Три неразлучные подруги – Катя, Жанна и Ирина – ввязываются в новое приключение. На сей раз им предстоит узнать, кто убил бабушку – божий одуванчик, а заодно вернуть честное имя Катиному мужу Валентину. Дело в том, что свидетели уверяют – профессор Кряквин был замечен на месте преступления с топором в руках. Героини убеждены, что Валик совершенно ни при чем, ведь он только что вернулся из длительной экспедиции. Найти истинного виновника оказывается не так просто, к тому же девушкам предстоит разобраться с гостьей из далекой Африки, считающей себя женой Кряквина…

  • В основу сценария лег одноименный иронический детектив, написанный Натальей Александровой. 
  • «Мышеловка на три персоны» стала третьим и заключительным фильмом о приключениях трех неразлучных подруг – Ирины, Жанны и Кати. Режиссером всей франшизы стал Алексей Праздников. 
  • Роль Махи, «второй жены» Валентина, исполнила непрофессиональная темнокожая актриса по имени Сюзан. По словам режиссера Алексея Праздникова, работать с Сюзан было легко и увлекательно – на ее месте не каждая актриса выдержала бы съемки зимой в легкой одежде!
  • Эпизод в морге был снят в прачечной, расположенной в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Катя, Жанна и Ирина – неунывающие подруги бальзаковского возраста. Секретов между ними давно нет, они привыкли все поверять друг другу и помогать в любой беде. Им не надо искать неприятности, неприятности их сами находят.

У Кати радость: ее любимый муж Валик, он же профессор Кряквин, вернулся из длительной экспедиции. Но эта радость омрачается ужасным событием – вскоре Валика обвиняют в убийстве вредной старушки-соседки… А что еще можно подумать, если его застали над трупом с окровавленным топором в руках? Конечно же, подруги не оставят Катю в беде. Ирина и Жанна спешат на помощь и начинают собственное расследование.

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Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Праздников
В ролях
Алла Юганова
Алла Юганова
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Александр Макогон
Александр Макогон
Нодари Джанелидзе
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мышеловка на три персоны 2 постера
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