Тревожный отпуск адвоката Лариной, 2008

Украинский детективный фильм «Тревожный отпуск адвоката Лариной» теперь можно смотреть онлайн в нашем интернет-кинотеатре. Снятый в 2008 году фильм о женщине-следователе, во многом напоминает детективные ленты, ставшие на тот момент уже легендарными («Каменская», «Тайны следствия» и т.д.). В главных ролях здесь снялись молодые актрисы Ольга Филиппова («Кармен») и Инна Мирошенко (известна зрителям по множеству сериалов). Адвокат Лариса отправляется на отдых из столицы в Подольск к своей подруге-прокурору по имени Тамара. Впрочем, отдохнуть не удается: в городе произошло убийство. На главной площади города был обнаружен обезглавленный труп. Расследование поручили Тамаре, и Лариса решила помочь подруге. Убитый оказался журналистом. Накануне он опубликовал статью о древней городской легенде. «За городом обитает обезглавленный призрак помещика, убитого крестьянами», — писал журналист... Опытный прокурор и адвокат почти сразу отмели мистическую версию происходящего. Неделю назад произошел такой же случай. Вместе с местным оперативником Стасом Лариса и Тамара расследуют таинственное дело о привидении.