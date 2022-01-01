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Тревожный отпуск адвоката Лариной Тревожный отпуск адвоката Лариной
Киноафиша Фильмы Тревожный отпуск адвоката Лариной

Тревожный отпуск адвоката Лариной, 2008

2008 / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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О фильме

Украинский детективный фильм «Тревожный отпуск адвоката Лариной» теперь можно смотреть онлайн в нашем интернет-кинотеатре. Снятый в 2008 году фильм о женщине-следователе, во многом напоминает детективные ленты, ставшие на тот момент уже легендарными («Каменская», «Тайны следствия» и т.д.). В главных ролях здесь снялись молодые актрисы Ольга Филиппова («Кармен») и Инна Мирошенко (известна зрителям по множеству сериалов). Адвокат Лариса отправляется на отдых из столицы в Подольск к своей подруге-прокурору по имени Тамара. Впрочем, отдохнуть не удается: в городе произошло убийство. На главной площади города был обнаружен обезглавленный труп. Расследование поручили Тамаре, и Лариса решила помочь подруге. Убитый оказался журналистом. Накануне он опубликовал статью о древней городской легенде. «За городом обитает обезглавленный призрак помещика, убитого крестьянами», — писал журналист... Опытный прокурор и адвокат почти сразу отмели мистическую версию происходящего. Неделю назад произошел такой же случай. Вместе с местным оперативником Стасом Лариса и Тамара расследуют таинственное дело о привидении.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Александр Стеколенко
В ролях
Андрей Межулис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тревожный отпуск адвоката Лариной 1 постер
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