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Киноафиша Фильмы Сталинградово детство

Сталинградово детство

, 2014
Россия / документальный / 18+

О фильме

Когда 23 августа 1942 года фашистская авиация, по сути, приступила к уничтожению Сталинграда, то большинство гражданского населения оставалось в городе: дети, старики, женщины. Все они в одночасье оказались на линии фронта. Выживали, как могли: кто в погребе, кто в окопе, кто в подвале. Нечего было есть, нечего было пить. Героям фильма, детям Сталинграда, тогда было кому 12, а кому лишь годик. Теперь они последние свидетели Сталинградской трагедии.

Режиссер Сергей Садовский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 39 минут
Год выпуска 2014

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

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