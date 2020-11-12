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Когда 23 августа 1942 года фашистская авиация, по сути, приступила к уничтожению Сталинграда, то большинство гражданского населения оставалось в городе: дети, старики, женщины. Все они в одночасье оказались на линии фронта. Выживали, как могли: кто в погребе, кто в окопе, кто в подвале. Нечего было есть, нечего было пить. Героям фильма, детям Сталинграда, тогда было кому 12, а кому лишь годик. Теперь они последние свидетели Сталинградской трагедии.