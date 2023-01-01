Смертельная ловушка, 2022

Лара Уинслет изучает сейсмическую активность вулканов. Казалось бы, рутинная работа, и все начиналось как обычный поход на вулкан, чтобы взять образцы почвы. Но на этот раз рабочая экспедиция оборачивается смертельной ловушкой. Лара оказывается не в то время и не том месте, и в результате попадает в глубокую пещеру. Связаться с близкими и подать сигнал тревоги не получается — связь на такой глубине не работает. Исследовательница никак не могла предусмотреть такую ситуацию, поэтому даже не взяла с собой запас пищи и воды. Теперь ей нужно справиться со страхом и в полном одиночестве найти способ спасти свою жизнь.