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Смертельная ловушка Смертельная ловушка
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Breath

Смертельная ловушка, 2022

2022 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Лара Уинслет изучает сейсмическую активность вулканов. Казалось бы, рутинная работа, и все начиналось как обычный поход на вулкан, чтобы взять образцы почвы. Но на этот раз рабочая экспедиция оборачивается смертельной ловушкой. Лара оказывается не в то время и не том месте, и в результате попадает в глубокую пещеру. Связаться с близкими и подать сигнал тревоги не получается — связь на такой глубине не работает. Исследовательница никак не могла предусмотреть такую ситуацию, поэтому даже не взяла с собой запас пищи и воды. Теперь ей нужно справиться со страхом и в полном одиночестве найти способ спасти свою жизнь.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Джон Реал
В ролях
Джеймс Космо
Джеймс Космо
Неб Чупин
Рэйчел Дэй
Изабель Санза
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смертельная ловушка 1 постер
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Смертельная ловушка
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